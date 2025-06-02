Mersin'de Gençlik Kampında Facia! Öğrenciler Feci Şekilde Can Verdi

Ankara'dan Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kampa gelen öğrencilerden bazıları, öğleden sonra yüzmek için denize girdi. Havanın rüzgarlı, denizin dalgalı olması nedeniyle öğrencilerden 3'ü suda çırpınmaya başladı.

2 ÖĞRENCİ KURTARULAMADI

Görevli ve çevredekilerin de yardımıyla denizden baygın halde çıkarılarak ambulansla Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen öğrencilerden 17 yaşındaki M.E.A. ile 16 yaşındaki C.E.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

Özel bir hastaneye sevk edilen 17 yaşındaki A.B. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gencin durumunun ağır olduğu, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özel bir hastaneye sevk edilen 17 yaşındaki A.B. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Gencin durumunun ağır olduğu, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA