Sosyal Destekler, Cezalar, Vergi... Torba Yasa ile Meclis'e Geldi: Doğum Yardımı Artıyor, Bu Tarihe Dikkat!

Torba Yasa teklifi Meclis’e sunuldu. Ekonomiye yönelik birçok öneri içeren Torba Yasa’da en dikkat çeken düzenlemelerden biri de doğum yardımları oldu. 1 Ocak 2025’ten itibaren doğan çocuklar için ailelere daha fazla mali destek sağlanacak. Öte yandan yetkisiz taşımacılığa yeni ceza gelecek, mali müşavirlik kuralları düzenlenecek. Vergi denetimleri hız kazanacak ve Türkiye Varlık Fonu’nun denetimi daha şeffaf hale gelecek.

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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Sosyal Destekler, Cezalar, Vergi... Torba Yasa ile Meclis'e Geldi: Doğum Yardımı Artıyor, Bu Tarihe Dikkat!

AKP, bir süredir üzerinde çalıştığı torba kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldığı torba kanun ile pek çok alanda önemli yasal düzenleme yapılacak.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını öngören yeni kanun teklifini kamuoyuna açıkladı. Teklif, geniş kapsamlı düzenlemeler içererek farklı alanlarda önemli değişiklikleri içeren kanun teklifinde sosyal destekler, cezalar ve vergi denetimlerine ilişkin kritik maddeler yer aldı.

Sosyal Destekler, Cezalar, Vergi... Torba Yasa ile Meclis'e Geldi: Doğum Yardımı Artıyor, Bu Tarihe Dikkat! - Resim : 1

SPORCULARA HARÇLIK DESTEĞİ

Teklifin ilk maddesi, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bir düzenlemeyi yasalaştırarak olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporcuların yetiştirilmesi sürecinde beslenme, barınma ve ulaşım giderlerinin karşılanmasını öngörüyor. Böylece sporculara maddi destek sağlanarak uluslararası başarılarının artırılması hedefleniyor.

YETKİ BELGESİZ TAŞIMACILIĞA YENİ CEZALAR

Karayolu Taşıma Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle, yetki belgesi olmadan taşımacılık yapanlara yönelik cezaların yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Bu çerçevede, yabancı plakalı araçların Türkiye’de otoyollardan ücretsiz geçiş yapmasının önüne geçilecek ve bu araçların geçiş ücretleri ile cezalarının gümrük kapılarında tahsil edilmesi sağlanacak.

Sosyal Destekler, Cezalar, Vergi... Torba Yasa ile Meclis'e Geldi: Doğum Yardımı Artıyor, Bu Tarihe Dikkat! - Resim : 2

MALİ MÜŞAVİRLERE YENİ DÜZENLEMELER

Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler için de önemli değişiklikler var. Odalarının genel kurul toplantılarının resmi internet sitelerinden duyurulabilmesine olanak tanınarak bürokratik yük azaltılacak. Ayrıca, başkasına ruhsatını kullandıran veya sahte beyanname düzenleyen meslek mensupları meslekten çıkarılacak.

DOĞUM YARDIMINDA ARTIŞ

Nüfus artışını teşvik etmek amacıyla doğum yardımı ödemeleri artırılıyor. 1 Ocak 2025’ten itibaren doğan çocuklar için ailelere maddi destek sağlanacak ve çocuk sayısına bağlı olarak teşvikler artırılacak.

CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ VE TÜRKİYE VARLIK FONU DENETİMİ

Teklif kapsamında, Cumhurbaşkanı’nın maaşı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’na yapılan ödemelerin %5 fazlası olarak yeniden düzenleniyor. Ayrıca, Türkiye Varlık Fonu’nun denetim süreçlerinin daha kapsamlı ve şeffaf hale getirilmesi için yeni kurallar getiriliyor.

Sosyal Destekler, Cezalar, Vergi... Torba Yasa ile Meclis'e Geldi: Doğum Yardımı Artıyor, Bu Tarihe Dikkat! - Resim : 3

DHMİ PERSONELİNE PRİM ÖDEMESİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personeline prim ödemesi getirilerek, EUROCONTROL’den daha fazla ödeme alınması ve böylece döviz girdisinin artırılması hedefleniyor.

VERGİ DENETİMLERİ HIZLANDIRILACAK

Petrol Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, vergi incelemesine tabi olan tesislerin lisans devri süreçlerinin hızlandırılması için EPDK ve Vergi Denetim Kurulu arasındaki bilgilendirme süreçleri netleştiriliyor.

Yeni kanun teklifinin, önümüzdeki günlerde Meclis’te görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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