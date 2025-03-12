Üst Düzey İsimden Talimat; 'Tüm Belgeleri İmha Edin'

ABD Başkanı Trump, göreve gelir gelmez dış yardımları durdurarak USAID fonlarını askıya almıştı. Bir USAID yetkilisinin, personel bilgileri ve gizli belgelerin imha edilmesi talimatı verdiği iddia edildi.

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Üst Düzey İsimden Talimat; 'Tüm Belgeleri İmha Edin'

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yetkilisinin, çalışanlardan personel bilgileri ve gizli materyaller dahil olmak üzere kurum içi belgeleri imha etmelerini istediği iddia edildi.

Washington Post’un ele geçirdiği bir e-postaya göre, üst düzey USAID yetkilisi Erica Carr, Washington DC'deki merkezde bulunan kayıtların imha edilmesi talimatını verdi. Talimatın, özellikle personel bilgileri ve gizli materyallerin yakılması veya parçalanmasını kapsadığı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta göreve gelir gelmez dış yardımları kesmeye yönelik bir kararname imzaladı. Kararname, dış kalkınma yardımı programlarının 90 gün boyunca incelenmesini ve diğer ülkelere yapılan ödemelerin durdurulmasını öngörüyordu.

Bunu takiben, 27 Ocak’ta ABD Dışişleri Bakanlığı, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların askıya alındığını duyurdu. Trump’ın kıdemli danışmanı Elon Musk ise, USAID yöneticileriyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bazı çalışanların idari izne çıkarıldığını ve ajansın sosyal medya hesaplarının kapatıldığını açıkladı.

Kaynak: AA

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