Yeni Gözbebeğinden Trump’a Büyük Şok, Ummadık Taş Baş Yardı

Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland genel seçimlerimde birinci parti yüzde 29.9 oyla, yavaş ve kademeli bağımsızlığı savunan muhalefet partisi Demokraatit oldu. Bağımsızlığı reddeden bir diğer muhalefet partisi Naleraq ise yüzde 24,5 oy aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kontrolünü ele geçirmeyi planladığı Grönland’da Demokraatit’in seçimde birinci parti olarak çıkması ise dikkat çekti.

Kuzey Atlantik’te stratejik hava ve deniz yolları üzerinde bulunan, toprak elementleri bakımından zengin yataklara sahip Grönland’da Demokraatit’in zafer kazanması, halkın diğer sosyal politikalarla da ilgilendiğini gösterdi.

Bağımsızlığı savunan partinin seçimde birinci çıkması sonrası “Grönland için bağımsızlık yolu açılıyor mu?” düşüncesi gündeme taşındı.

'BAŞARACAĞIZ, ÖYLE YA DA BÖYLE'

ABD Başkanı Donald Trump, kongrede yaptığı konuşmada Grönland için ulusal güvenlik gerekçesiyle bir adım atacaklarını vurgulayarak şunları söylemişti:

Sizi güvende tutacağız, sizi zenginleştireceğiz ve birlikte Grönland’ı daha önce mümkün olduğunu hiç düşünmediğiniz yüksekliklere çıkaracağız. Ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için Grönland’a ihtiyacımız var. Bunu elde etmek için ilgili herkesle birlikte çalışıyoruz. Sanırım sonunda bunu başaracağız, öyle ya da böyle.

Kaynak: Haber Merkezi