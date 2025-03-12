Türk Firmalardan 34 Milyar Dolarlık Pazar Hamlesi

Konya Ticaret Odası (KTO), Meksika'da toplamda 34 milyar dolarlık otomotiv pazarına girmek için adım attı.

Türk Firmalardan 34 Milyar Dolarlık Pazar Hamlesi

Konya Ticaret Odası (KTO), Konyalı iş insanlarını uluslararası ticaretle buluşturma çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede, Meksika'da önemli bir organizasyona imza atıldı. Mexico City ve Guadalajara'da düzenlenen Otomotiv Yan Sanayi Sektörü İkili İş Görüşmeleri (B2B) Organizasyonu, Konyalı firmaların 34 milyar dolarlık otomotiv yan sanayi pazarına adım atmasını sağladı.

Konya'dan katılan 22 firma temsilcisi, Meksika'nın önde gelen 70 ithalatçı firmasıyla yaklaşık 190 iş görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda, sektörde önemli anlaşmalara imza atıldı. Bazı firmalar sipariş alırken, bazıları ise numune üretimi konusunda anlaşmaya vardı. Organizasyon kapsamında, Meksika'nın önde gelen sektörel dernekleriyle de görüşmeler gerçekleştirildi. Ulusal Otomotiv Parçaları Sanayi Derneği (INA), Otomobil Distribütörleri Derneği (AMDA) ve Yedek Parça Distribütörleri, Toptancıları ve İthalatçıları Guadalajara Derneği (RUJAC) ile yapılan toplantılarda, Konyalı firmaların Meksika pazarındaki varlığını güçlendirmek için ortak projeler planlandı. Önümüzdeki dönemde, Meksika'dan Konya'ya bir alım heyeti getirilmesi gündeme alındı.

Organizasyonu ziyaret eden Meksika Otomotiv Distribütörleri Birliği (ARIDRA AC) Başkanı Roberto de la Rosa ve Genel Sekreteri Hugo Verni, Meksika'nın yurt dışından otomotiv yan sanayi alımlarının yıllık 34 milyar dolar olduğunu belirtti.

KTO heyetinde yer alan Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş, şu değerlendirmede bulundu: "Bu pazar, Konyalı iş insanları için büyük bir fırsat sunuyor. Organizasyonu iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz kurumların temsilcileriyle, Konya'nın Meksika pazarıda daha fazla yer alması gerektiği konusunda görüş birliğindeyiz. Firmalarımızın bu potansiyeli değerlendirmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Ramazan Erkuş, programın başarısına katkı sunan yetkililere de teşekkür ederken, Konya Ticaret Odası'nın, uluslararası ticarette Konya'nın etkinliğini artırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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