Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi dün 11 milyon 653 bin 649 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki gün 12 milyon 630 bin 968 lira seviyesindeydi.

DENGELEME GAZI FİYATLARI AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 358 lira, satış fiyatı ise 11 bin 968 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

DOĞAL GAZ ARZI 197 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Türkiye’ye dün toplam 197 milyon 650 bin 12 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 197 milyon 136 bin 616 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA