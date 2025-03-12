Kilosu Gram Altınla Yarışıyor, Eriğin Tanesi 40 Liradan Satılıyor

Bilecik’te erik ve çağla tezgahlardaki yerini almaya başladı. Ancak fiyatların pahalılığı manav esnafını yeni çözümler bulma arayışına itti. Eriğin kilo fiyatının 4 bin lira olması nedeniyle esnaf 50 gramlık paketler halinde satış yapmaya başladı.

TANESİ 40 LİRA

Esnaf Metin Önder, 50 gramlık bir pakette 5 ya da 6 tane erik olduğunu, 5 tane erik olan paketlerde tanenin 40 liraya, 6 tane erik olan paketlerde ise tanesinin 33 liraya denk geldiğini ifade etti.

Eriklerin İznik’ten geldiğini ve normal bahçe eriği olmadığını, sera eriği olduğunu belirten Önder, genelde hamileler ve aşerenlerin tercih ettiğini dile getirdi. Önder, parası olan için eriğin fiyatının önemi olmadığını da belirtti.

‘MAALESEF YARIM 175 :(‘

Çağlanın kilosunun 350 liradan satıldığını belirten Önder, etiketin üzerine de bu fiyatların kendilerinden kaynaklanmadığını ifade edebilmek için, "Maalesef yarım 175 :(" yazdıklarını belirterek, "Bu senenin çağla satışına da başladık. Şu an Marmaris Datça’dan gelmekte. Kilosu 350 liradan başladı” şeklinde konuştu.

Çağlanın fiyatlarının bayramdan sonra düşmesini beklediklerini belirten Önder, erik kadar rağbet görmese de çağlanın da tercih edildiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA