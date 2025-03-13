DEM Parti'den Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan Hakkında Suç Duyurusu

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ve parti avukatları, Suriye’de Alevilerin öldürüldüğü iddialarının ardından kaleme aldığı yazı nedeniyle Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan hakkında suç duyurusunda bulundu. Partinin suç duyurusunda, Kılıçarslan'ın Alevilere yönelik nefret ve ayrımcılık dili kullandığı ifade edildi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
DEM Parti'den Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan Hakkında Suç Duyurusu

Geçtiğimiz aralık ayında Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle geçici hükümet kurulan Suriye'de tansiyon düşmüyor. Lazkiye bölgesinde yaşanan çatışmalarda Alevilerin öldürüldüğü iddiaları gündem olurken, Türkiye siyasetinde de bu iddiaları sorgulayan ve tepki gösteren isimler oldu.

Son olarak DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ve parti avukatları, olayların arkasından Alevilere yönelik nefret ve ayrımcılık diliyle yazı kaleme aldığı gerekçesiyle Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda ulusal ve uluslararası sözleşmelere dikkat çekilerek, Kılıçarslan’ın yazısının suç niteliğinde olduğu savunuldu.

DEM Parti'den Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan Hakkında Suç Duyurusu - Resim : 1

İDDİANAME HAZIRLANMASI TALEP EDİLDİ

Suç duyurusunda, “Öncelikle kamu barışını bozmaya elverişliliği tartışmasız ifadeler içeren internet yayını ve X paylaşımına erişimin engellenmesine, yürütülecek etkin ve etkili soruşturma akabinde TCK m. 216 Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama, TCK m. 214 Suç İşlemeye Tahrik, TCK m. 215 Suçu ve Suçluyu Övme, TCK m. 122 Nefret ve Ayrımcılık suçu ile Savcılıkça resen tespit edilecek başkaca suç fiillerini gerçekleştiren şüpheli hakkında cezalandırma talebiyle iddianame tanzimine karar verilmesi” talepleri yer aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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