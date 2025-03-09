DEM Parti'li Buldan'dan 'İmralı Çağrısı' Yorumu! 'Etrafında Kenetleneceğiz'

DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, 27 Şubat'ta yapılan çağrının tarihi nitelikte olduğunu belirterek, "Bu çağrıya sımsıkı sarılacağız, asla bırakmayacağız ve bu çağrının etrafında kenetleneceğiz" dedi. Buldan, sürecin hiçbir şekilde sabote edilmemesi gerektiğini ifade etti.

DEM Parti'li Buldan'dan 'İmralı Çağrısı' Yorumu! 'Etrafında Kenetleneceğiz'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, ilçe belediye başkanları ve partililerin katılımıyla, Van'daki Musa Anter Parkı önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında miting düzenlendi. Pervin Buldan, konuşmasında ilk olarak kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Buldan burada yaptığı konuşmada, “27 Şubat‘ta tarihi bir çağrı yapıldı ve çağrı barış ve demokratik toplum çağrısı. Aynı zamanda kadınlara, gençlere yapılan bir çağrı. Hepimizin önemle sahip çıkması, sımsıkı sarılması, arzularımızı, hayallerimizi, geleceğimizi büyüteceğimiz bir çağrı. Ve bu çağrıda en büyük beklenti bizlerden, biz kadınlardan bekleniyor” ifadelerini kullandı.

DEM Parti'li Buldan'dan 'İmralı Çağrısı' Yorumu! 'Etrafında Kenetleneceğiz' - Resim : 1

'KİMSE BU SÜRECİ SABOTE ETMESİN'

Bu coğrafyada yıllardır büyük acılar yaşandığını ve büyük bedeller ödendiğini vurgulayan Pervin Buldan, “Her birimiz canlarımızı kaybettik, sevdiklerimizi kaybettik ve evlatlarımızı kaybettik. Şimdi bu süreçte diyoruz ki artık toprağın altına evlatlarımız girmesin, artık toprağın altına çocuklarımız, sevdiklerimiz girmesin. O yüzden hiç kimse bu süreci sabote etmeye kalkmasın. Hiç kimse yanlış yapmasın, yanlış düşünmesin ve yanlış bir karar almasın. Biz demokratik siyasetin önünün açılması için yıllardır büyük bir mücadele verdik. Şimdi bu süreçte birlikte demokratik siyasetin önü, kapısı ve yolu ardına kadar açılmak zorundadır” şeklinde konuştu.

DEM Parti'li Buldan'dan 'İmralı Çağrısı' Yorumu! 'Etrafında Kenetleneceğiz' - Resim : 2

'HER İKİ TARAF DA DİKKATLİ OLMALI'

DEM Partili vekil, Kürt halkının hassasiyeti ve beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Ne diyor Kürtler, ‘Biz özgür ve eşit bir yaşam istiyoruz, irademiz gasbedilmesin’ diyor, ‘Biz ana dilimizde eğitim istiyoruz, bizim kimliğimiz tanınsın’ diyor. İşte bu yüzden bu sürecin hassasiyeti karşısında her iki tarafın da dikkatli olması lazım. Türk’üyle, Kürt’üyle artık bu sürece sahip çıkmanız gerekiyor ki bu süreç başarıya ulaşsın."

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Kaynak: DHA

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