Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşil Işık Yakmıştı: DEM Parti'nin İmralı Heyetinden Jet Başvuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeşil ışık' yakmasının ardından, DEM Parti İmralı heyeti görüşme için randevu talebinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşil Işık Yakmıştı: DEM Parti'nin İmralı Heyetinden Jet Başvuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısı çıkışında 'DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği' sorusuna verdiği olumlu yanıtın ardından DEM Parti cephesi harekete geçti.

Erdoğan bu soruya, "İmralı heyeti randevu isterse veririm" yanıtını vermişti.

DEM Parti Erdoğan’ın yeşil ışık yakmasının ardından, konuya ilişkin açıklamasında, "Heyetimiz Sayın Erdoğan'la görüşmek için bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşil Işık Yakmıştı: DEM Parti'nin İmralı Heyetinden Jet Başvuru - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin bir grup toplantısında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'örgüte silah bıraktır' çağrısında bulunmasının ardından Türkiye siyasetinde yeni bir döneme geçilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşil Işık Yakmıştı: DEM Parti'nin İmralı Heyetinden Jet Başvuru - Resim : 2

Bu tarihi açıklamanın ardından DEM Parti'den bir heyet Öcalan'la 3 görüşme yaparken, son görüşmeden sonra Öcalan, terör örgütü PKK'ya 'silah bırakma' ve 'kendini feshetme' çağrısında bulunmuştu. PKK'dan yapılan açıklamada, 'ateşkes' ilan edildiği bildirilmişti.

DEM Parti'nin İmralı heyeti Öcalan'ın mektubunun okumasının ardından siyasi partilere bir dizi ziyaret planlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşülüp görüşülmeyeceği merak konusu olmuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti'nin İmralı Heyetine Yeşil IşıkCumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti'nin İmralı Heyetine Yeşil IşıkSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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