75 Kişilik MKYK Listesinde Yoktu… Özlem Zengin Sessizliğini Bozdu

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in bugün açıklanan 75 kişilik MKYK listesinde olmaması sosyal medyada gündem olurken, konuya ilişkin Özlem Zengin'den bir cümlelik açıklama geldi.

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75 Kişilik MKYK Listesinde Yoktu… Özlem Zengin Sessizliğini Bozdu

AKP'nin 8. Olağan Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede önemli mesajlar verirken, Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri de belli oldu.

75 kişilik MKYK listesine sürpriz isimler eklenirken, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in listede olmaması özellikle sosyal medyada gündem oldu.

ÖZLEM ZENGİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Zengin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zengin, "AK Parti Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri MYK ve MKYK’nin tabii üyesidir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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