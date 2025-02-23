Vatandaş İcra Batağında, Dosya Sayısında Rekor Artış

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşın icralık olan dosya sayısındaki artışa dikkat çekerken, son 6 hafta içerisinde takibe düşen kredi ve kredi kartı borçlarının 20 milyar lira artış gösterdiğini ifade etti. Gürer, vatandaşın toplam borcunun ise 4,2 trilyonu aştığını belirterek vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik çıkmazın boyutunu ortaya koydu.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Vatandaş İcra Batağında, Dosya Sayısında Rekor Artış

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 Ocak-22 Şubat arasında yeni açılan icra dosyalarının sayısını paylaştı. Buna göre icra dairelerindeki dosyaların sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,87 oranında artarak 1 milyon 551 bin 979’a ulaştı.

TAKİPTEKİ BORÇ TUTARI 22 MİLYAR LİRA ARTTI

UYAP verilerine göre icralardaki toplam dosya sayısı ise 22 milyon 560 bine ulaşırken, kredi ve kredi kartı borçları dolayısıyla takipteki borç tutarı ise son 6 haftada 22 milyar lira artış gösterdi.

İcra dosyalarındaki artışın ekonomik krizin vatandaşın üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdiğini belirten Gürer, bu dosyaların önemli kısmının kredi ve kredi kartı borçlarının olmasının durumun vahametini gösterdiğini ifade etti.

Vatandaş İcra Batağında, Dosya Sayısında Rekor Artış - Resim : 1

VATANDAŞ TOKİ’YE DAHİ BORÇLANDI

Vatandaşların TOKİ’ye dahi borçlandığını belirten Gürer, vatandaşların TOKİ’ye 70 milyar liralık taksitli konut kredisi borcu olduğunu dile getirdi.

Vatandaş İcra Batağında, Dosya Sayısında Rekor Artış - Resim : 2

TOPLAM BORÇ 4,2 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Gürer, Vatandaşların bankalara, finans kuruluşlarına, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam borç miktarının 4 trilyon 231 milyar liraya ulaştığını belirterek gelen zam ve vergilerin ardından vatandaşların geçinmek için borca sarıldığını belirtti. Gürer, bu durumun vatandaşın gelir gider dengesini bozduğunu da ekledi.

Bankaların tahsil edemedikleri borçları düşük bedeller karşılığında varlık yönetim şirketlerine devrettiğini de anımsatan Gürer, bu durumun gerçek borç miktarını daha da yükselttiğine dikkat çekti.

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