CHP’den ‘Çiftçinin Borçları Ertelensin, Faizleri Silinsin’ Talebi

Türkiye'de çiftçi sayısının Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) göre 2 milyon 300 bin civarında olduğunu ifade eden Gürer, çiftçilerin üretimi devam ettirmeye çalıştığını ancak verilen desteklerin yeterli olmadığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı’nın çiftçilerin destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını söylediğini ancak ortada bir problem olduğuna dikkat çeken Gürer, Bakan’ın ‘geçen yıl’ ifadesini kullanmadığı için verilen desteğin sanki bu yılın gibi anlaşıldığını ancak verilen desteğin geçen yılki destek olduğunu belirtti.

Çiftçiye geçen yılki milli gelirin yüzde 1’ine denk gelen 411 milyarlık desteğin verilmediğini bunun yerine yalnıza 91 milyar liralık destek ödemesi yapıldığını; bu desteğin de üretimin başında ya da sonunda değil hububatın destek ödemesi olduğunu belirtti. Ağustos ayında hasadın tamamlandığını ancak hububatla ilgili desteği çiftçinin ancak alabildiğini ifade etti.

‘ÇİFTÇİYE VERİLMESİ GEREKEN DESTEK VERİLMİYOR’

Çiftçinin milli gelirin yüzde 1 oranında destek alması gerektiğini ancak bunun yapılmadığını hatırlatan Gürer, bu yıl için de milli gelire oranla çiftçiye verilmesi gereken desteğin 615 milyar lira olduğunu ancak verileceği vaat edilen tutarın 135 milyar lirada kaldığını dile getirdi.

Kanuna uygun destek verilmediğini söyleyen Gürer, bununla birlikte mazot, gübre, tohum, ilaç, kira, işçilik ve elektrikteki artışın da engellenemediğini ifade etti.

‘ÇİFTÇİNİN BORÇLARI ERTELENMELİ; FAİZLERİ SİLİNMELİ’

Gürer, şartlar böyleyken çiftçinin borçlarını dahi ödeyemez hale geldiğini belirterek, daha önce verdiği kanun teklifini de hatırlatarak, çiftçinin banka borçlarının en az iki yol boyunca ertelenmesini ve faizlerin silinmesi gerektiğini söyledi.