Bayram İkramiyesi Son Dakika: İlk Adımı Atıyorlar: Emekliye 4000 TL ikramiyede Formül Arayışı! Kara Kara Düşündüren 15,8 Milyar TL'lik Ek Ödeme

Son dakika: Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı henüz belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konunun ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) masaya yaktırılacağını açıklamıştı. Ancak EKK toplantısı hava şartları nedeniyle gelecek haftaya ertelendi. Giresun’da gerçekleştirilecek toplantının 24 Şubat Pazartesi ya da 25 Şubat Salı günü yapılmasının planlandığı ifade edildi. Peki 2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar kaç TL olacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Doç Dr. Okan Güray Bülbül olası rakamı açıkladı.

EMEKLİYE 4000 LİRALIK İKRAMİYEDE SONA DOĞRU

Bayram ikramiyelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç Dr. Okan Güray Bülbül, “Bayram ikramiyeleri SGK’dan aylık alan emeklilere, ölüm aylığı alanlara ve sürekli iş göremezlik aylığı alanlara ödeniyor. Emekli aylığı hak sahiplerine tam, dul ve ölüm aylıklarında hak sahipliği oranında ödeniyor. Sürekli iş göremezlik aylığı alanlara da oransal olarak ödeniyor. En son 2024 yılında 3000 TL olarak ödenmişti. Bu rakam asgari ücretin yüzde 17,6’sına denk geliyordu. 2018 yılında uygulama ilk başladığında ise bu oran yüzde 62,4 idi. Ne yazık ki oransal anlamda bayram ikramiyesinin yeteri kadar artmadığını görüyoruz” yorumunu yaptı.

BÜTÇEYE ETKİSİNİ TARTIŞACAKLAR

Bu yılki beklentiyi de açıklayan uzman isim, “3000 TL’nin 4000 TL’ye yükseltilmesi yönünde beklenti var. Böyle bir artış olursa yüzde 33’lük bir artış olacak. Bu da emeklileri bir nebze mutlu edecek. Daha iyimser bir tahmin ile 4500 TL de söz konusu olabilir. Ama burada bütçe hesabı yapılıyor. 3000 liranın maliyeti SGK’ya 17,3 milyar TL. Bütün ikramiye alanları düşündüğümüzde bu rakam 47,3 milyar TL’ye ulaşıyor. Eğer bu rakam 4000 TL olursa bu durumda 63,1 milyar liralık bir artış söz konusu olur. Yani 15,8 milyar liralık bir ilave ödeme. Aslında EKK’da bu konuşulacak. Önümüzdeki hafta bu konunun netleşmesi bekleniyor” dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ÖDEME TAKVİMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu belirlenecek rakam Meclis’ten geçerek emeklilere ödenecek. İkramiyeler bayramlardan hemen önceki hafta hesaplara geçiyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi söz konusu. Kurban Bayramı ikramiyesinin ise 2-6 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi