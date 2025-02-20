Bahçeli'den Çiftçilere Büyük Destek: 'Askıda Buğday' Kampanyası Başlattı

Tarımda yaşanan sıkıntılar devam ederken, MHP, "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlattı. MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Devlet Bahçeli de bir çiftçi evladı olarak 2025 yılının sosyo-ekonomik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan dar ve sabit gelirli insanlarımıza bir katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlatmış bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Bahçeli'den Çiftçilere Büyük Destek: 'Askıda Buğday' Kampanyası Başlattı

Çiftçiler artan maliyetler karşısında yaşam mücadelesi verirken, MHP Genel Bahçeli'den dikkat çeken bir hamle geldi. MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada; 2025 yılının sosyo-ekonomik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan dar ve sabit gelirli insanlara bir katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlattıkları duyuruldu.

MHP’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çiftçilerimizin faaliyetleri esnasında önemli tarımsal girdilerin maliyetlerinden kaynaklı bazı sıkıntılar yaşandığı bilinmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesi öncelikle tarım politikaları yürüten kurum ve kuruluşların sorumluluğudur. Bununla birlikte, çiftçilerimizin tarımsal üretimleri, o üretim dönemi için Cenab-ı Allah'ın bir lütfu olarak hilesiz, hurdasız şekilde elde edilen en helal kazanç kapısıdır.

'SAYIN BAHÇELİ DE BİR ÇİFTÇİ EVLADI OLARAK...'

Bu düşüncelerle dar ve sabit gelirli, asgari ücretle ve emeklilikle geçimini sağlayan bu vatanın evlatlarının çocuklarının beslenmelerine katkı sağlamak çiftçilerimizin görevi olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de bir çiftçi evladı olarak 2025 yılının sosyo-ekonomik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan dar ve sabit gelirli insanlarımıza bir katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlatmış bulunmaktadır. Sayın Genel Başkanımız, projeye ilk katkıyı kendisi sağlayarak öncülük etmiş ve projeyi başlatmıştır. Tüm çiftçilerimizi dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza katkı vermek amacıyla "Askıda 9 Gülek Buğday" projesine katılmaya davet ediyoruz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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