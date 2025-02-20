Yürek Yakan Ölüm: 1,5 Yaşındaki Çocuğa Babasının Kullandığı Araç Çarptı

Düzce'de bir sitede araçtan inen ve bir anda aracın önüne geçen bir buçuk yaşındaki çocuğa babasının kullandığı araç çarptı. Babanın olayı fark etmesi sonucu kucaklayarak hastaneye götürdüğü çocuk kurtarılamadı. Minik bebek düzenlenen cenaze töreni sonrası defnedildi.

Yürek Yakan Ölüm: 1,5 Yaşındaki Çocuğa Babasının Kullandığı Araç Çarptı

Düzce Merkez Karahacımusa Mahallesinde dün 16.00 sırlarında edinilen bilgilere göre Emre Avcı ailesi ile birlikte evine geldi. O sırada araçtan inen çocuk bir anda aracın önüne geçti. Tam bu sırada hareket eden Emre Avcı oğlu Kutay Ali A.'yı fark etmeyerek çarptı. Kaza sonrası bir anda araçtan inen baba çocuğunu kucağına alarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Yürek Yakan Ölüm: 1,5 Yaşındaki Çocuğa Babasının Kullandığı Araç Çarptı - Resim : 1

BABANIN EN ACI GÜNÜ

Ardından ise ambulansın gelmesini beklemeden kucağında ki çocuk ile hastanenin yolunu tuttu. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen 1,5 yaşında ki Kutay Ali A. hayatını kaybetti.

Yürek Yakan Ölüm: 1,5 Yaşındaki Çocuğa Babasının Kullandığı Araç Çarptı - Resim : 2
Küçük çocuk, Yeni Mahalle Fetih Camiinde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalle mezarlığına defin edildi. Baba Emre Avcı ise cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi.

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Kaynak: İHA

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