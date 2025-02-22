Bu Uygulamanın Adını İyi Ezberleyin! Fahiş Fiyata Neşter Vuracak Hamle: Bakanlık Duyurdu, E-Devlet Üzerinden...

Haksız fiyat artışlarına karşı etkin bir çözüm arayışında olan Ticaret Bakanlığı ‘Haksız Fiyat Artış Bildirimi’ mobil uygulamasını güncelleyerek vatandaşlara yeni özellikler sundu. Uygulama cep telefonları üzerinden vatandaşların karşılaştıkları yüksek fiyat artışlarını hızlı ve kola bir şekilde yetkililere bildirmelerine olanak tanıyor. Yeni eklenen modüller ile uygulama daha da kullanıcı dostu haline gelirken tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik de önemli bir hamle oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen “Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulamasına” yeni modüller eklendiği bildirildi. Açıklamada yenilikçi bir mobil uygulama ile vatandaşların karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını ânında ve etkili biçimde bildirip, hızlı aksiyon alınmasına imkan sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

FAHİŞ FİYATA HIZLI MÜDAHALE

HFA Mobil Uygulaması kullanımının yaygınlaşması sayesinde, işletmelerin haksız fiyat artışları yoluyla tüketicileri mağdur etmesinin önüne geçmenin amaçlandığı belirtilen açıklamada, “HFA Mobil Uygulamasının kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde vatandaşlarımız yaşadıkları olumsuzlukları kolaylıkla rapor edebilecek, ilgili bilgiler titizlikle kayda alınarak, hızlıca yetkili mercilere iletilmesi sağlanacaktır. Bildirilen her olay detaylı bir biçimde incelemeye alınacak ve gerekirse diğer ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde vatandaşlarımızı mağdur eden tüm hususlara hassasiyetle müdahale edilmesine imkan sağlanacaktır” denildi.

Ayrıca HFA Mobil Uygulamasının tüketici haklarının korunması ve adil piyasa rekabetinin sağlanması hususunda da önemli bir adım olacağının altı çizilerek, “Vatandaşlarımızın uygulama üzerinden yapacakları bildirimler sayesinde haksız fiyat artışlarının tespit edilip önüne geçilmesi yanında, sektörler genelinde daha sağlıklı fiyat politikalarının benimsenmesi de mümkün olacaktır” görüşlerine yer verildi.

BİLDİRİMLERE FOTOĞRAF DA EKLENEBİLECEK

Haksız Fiyat Bildirimi Mobil Uygulamasına mobil uygulama mağazaları Apple Store ve Google Play üzerinden ulaşılabiliyor ve girişler e-Devlet hesapları ile gerçekleştiriliyor. Hâlen kullanılan uygulama üzerinde yapılan bildirimlerde 5 foto eklenme özelliği ile konum bildirme özelliği eklendi.

Kaynak: Haber Merkezi