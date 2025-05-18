Tarlasında 150 Ton Altın Buldu, Hayatı Altüst Oldu

Toprak altında yaklaşık 150 ton altın bulunduğunu fark eden Dupont’un bu beklenmedik buluşu, piyasa değerinin yaklaşık 4 milyar euro olarak hesaplanmasıyla gündeme oturdu. Ancak devasa servet potansiyeline sahip bu maden, köylü için bir zenginlik hikayesi değil, bir kabusun başlangıcı oldu.

YETKİLİLER MÜDAHALE ETTİ, ARAZİ MÜHÜRLENDİ

Keşfin kamuoyuna yansımasının ardından Fransız yetkililer hızla harekete geçti. Bölgedeki tüm faaliyetler durdurularak alan mühürlendi. Resmî kurumlar, çevresel etkilerin analiz edilmesi ve yasal sürecin tamamlanması gerektiğini belirtti. Fransa’da yer altı kaynaklarının devlet denetiminde olması nedeniyle Michel Dupont’un, bulduğu altın madeninden doğrudan faydalanması mümkün görünmüyor.

KÖYLÜLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Mühürleme kararının ardından bölgede yaşayanlar arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı köylüler bu gelişmeyi büyük bir ekonomik fırsat olarak değerlendirirken, bazıları ise endüstriyel madenciliğin doğaya ve yaşam alanlarına zarar vereceği endişesini taşıyor. Özellikle tarımsal faaliyetlerin zarar görebileceği ve bölgenin ekolojik dengesinin bozulabileceği yönündeki kaygılar, halk arasında huzursuzluk yarattı.

YASAL SÜREÇ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Henüz madenin işletilmesine dair resmi bir izin verilmiş değil. Ancak uzmanlara göre bu gelişme, Fransa’nın doğal kaynaklara ilişkin yasal düzenlemelerinde yeni bir tartışmanın kapısını aralayabilir. Altın yatağının geleceği ve Michel Dupont’un bu süreçten nasıl etkileneceği belirsizliğini korurken, köy halkı ise yıllardır süren sakin yaşamlarının tamamen değişeceği korkusuyla bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi