Otomotiv Devi Volkswagen'den İsim Değişikliği Hamlesi
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, elektrikli araç stratejisinde köklü bir değişime hazırlanıyor. Passat modelinin üretimine son vererek elektrikli ID ailesine yönelen marka, 2026 yılından itibaren model isimlendirmelerinde yeni bir sayfa açacak. Şirketin aldığı bu tarihi kararla birlikte ID serisi yerini geleneksel model adlarına bırakacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Volkswagen’in elektrikli mobilite hamlesinin önemli adımlarından biri olan ID serisi, ilk kez 2017 yılında tanıtılan ID.3 konseptiyle duyurulmuştu. 2019'dan itibaren seri üretime geçen ailede ID.4, ID.5, ID.6 SUV, ID.7 Sedan ve ID. Buzz gibi farklı modeller yer aldı. Ancak şirketin 2026 planları, bu isimlerin tarihe karışacağının sinyallerini veriyor.
Volkswagen yetkilisi Martin Sander, yaptığı açıklamada ID. serisinde kullanılan mevcut isimlerin bırakılacağını duyurdu. Yeni nesil elektrikli araçlarda geleneksel model adlarının kullanılacağını belirten Sander, ID. 2all ve ID. Every1 isimli konseptlerin bu adlarla piyasaya sürülmeyeceğini vurguladı.
POLO VE LUPO GERİ DÖNEBİLİR
Volkswagen’in bu kararıyla birlikte bazı klasik model adlarının elektrikli versiyonlarla yeniden kullanılabileceği belirtiliyor. Şirketin 2026’da piyasaya süreceği ID.2 modelinin, bu yıl 50. yaşını kutlayan Polo ismiyle satışa sunulabileceği konuşuluyor. 2027'de tanıtılması planlanan ID.1 içinse Lupo, Fox ya da Up! gibi geçmişte kullanılan isimlerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
İSİMLENDİRMEDE STRATEJİK DEĞİŞİKLİK
Volkswagen’in elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirme amacı taşıyan bu adım, markanın hem gelenekle bağlarını korumasını hem de kullanıcı sadakatini artırmasını hedefliyor. 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek bu yeni stratejiyle birlikte şirket, ID çatısı altındaki mevcut yapıdan daha tanıdık ve güçlü model adlarıyla yola devam edecek.
Bu hamlenin, elektrikli araç kullanıcıları nezdinde marka algısını nasıl etkileyeceği ve klasik modellerin geri dönüşünün satışlara nasıl yansıyacağı ise merak konusu.