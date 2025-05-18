Otomotiv Devi Volkswagen'den İsim Değişikliği Hamlesi

İSİMLENDİRMEDE STRATEJİK DEĞİŞİKLİK

Volkswagen’in elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirme amacı taşıyan bu adım, markanın hem gelenekle bağlarını korumasını hem de kullanıcı sadakatini artırmasını hedefliyor. 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek bu yeni stratejiyle birlikte şirket, ID çatısı altındaki mevcut yapıdan daha tanıdık ve güçlü model adlarıyla yola devam edecek.

Bu hamlenin, elektrikli araç kullanıcıları nezdinde marka algısını nasıl etkileyeceği ve klasik modellerin geri dönüşünün satışlara nasıl yansıyacağı ise merak konusu.