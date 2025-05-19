Türkiye’de Sadece Orada Yapılıyor! Yılda 3 Kere Çıkıyor: Kokusunu Alan Kaçıyor, Tadan Vazgeçemiyor
Kokusu sokağı sarıyor, lezzeti ise unutulmuyor! Türkiye’de yalnızca bir şehirde, yapılan bu özel lezzet için şehir dışından bile akın akın gelenler oluyor. Avrupa Birliği tescilli Araban sarımsağıyla hazırlanan ve yılda sadece 2-3 hafta yapılabilen sarımsak kebabı, hem lezzeti hem de faydalarıyla damak çatlatıyor.
Kaynak: İHA
Türkiye’nin gastronomi başkenti Gaziantep, bahar aylarının gelmesiyle birlikte mutfağında eşsiz bir lezzeti daha sunmaya başladı. Yılda yalnızca 2 ila 3 hafta boyunca yapılabilen sarımsak kebabı, hem tadı hem de sağlığa faydalarıyla damakları şenlendiriyor.
Aroması, iri diş yapısı ve uzun ömrüyle bilinen, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenmiş Araban sarımsağı, bu kebabın temelini oluşturuyor. Hasadın başlamasıyla birlikte kentteki restoran ve lokantalarda sarımsak kebabı sezonu da resmen açıldı. Evlerde de sıkça yapılan bu özel lezzet, bahar aylarında Gaziantep sofralarının vazgeçilmezi haline geliyor.
LEZZETİN MEVSİMİ KISITLI, TALEP YOĞUN
Taze yeşil sarımsaktan yapılan sarımsak kebabı, sadece kısa bir dönem bulunabildiği için oldukça kıymetli. Vatandaşlar, bu kısa dönemi kaçırmamak için kebapçılara akın ederken, çevre illerden de kebap için gelenler oluyor. Etle buluşan taze sarımsak, hem lezzet hem de şifa kaynağı olarak sofralara ulaşıyor.
FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ
Gaziantepli kebap ustası Ahmet Çadır, sarımsak kebabına olan ilginin her yıl daha da arttığını belirterek, "Taze Araban sarımsağı çıktığında Gaziantep’te sarımsak kebabı sezonu başlar.
Bu kebap, grip ve nezleye iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle ilkbaharda sadece birkaç hafta süren bu dönemde yoğun talep yaşanır" dedi.
"BU LEZZETİ TATMADAN KİMSE GİTMEK İSTEMİYOR"
Sarımsağın doğal antibiyotik olduğunu vurgulayan Çadır, "Bu kebap sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlıklı. Mevsim geçişlerinde şifa arayanların ilk tercihi oluyor. Hem Gaziantepliler hem de şehre gelen misafirler bu kebabı tatmadan ayrılmak istemiyor" şeklinde konuştu.