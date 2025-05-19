Türkiye’de Sadece Orada Yapılıyor! Yılda 3 Kere Çıkıyor: Kokusunu Alan Kaçıyor, Tadan Vazgeçemiyor

LEZZETİN MEVSİMİ KISITLI, TALEP YOĞUN

Taze yeşil sarımsaktan yapılan sarımsak kebabı, sadece kısa bir dönem bulunabildiği için oldukça kıymetli. Vatandaşlar, bu kısa dönemi kaçırmamak için kebapçılara akın ederken, çevre illerden de kebap için gelenler oluyor. Etle buluşan taze sarımsak, hem lezzet hem de şifa kaynağı olarak sofralara ulaşıyor.