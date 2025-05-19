İslam Memiş: Rekor Kar Olacak

DALGALANMA SÜRECEK, ALIM İÇİN HAMLE ZAMANI

İslam Memiş açıklamasında, gram altın için kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini belirtti. "4 bin 100-4 bin 170 TL aralığında tepkiler alacağız. Ancak tekrar 4 bin TL seviyesinin altı görülebilir. Bu süreçte maliyeti düşürmek için iki veya üç hamleyle alım yapılmalı" ifadelerini kullanan Memiş, özellikle dolar ile altın almak isteyenlere bugün içinde harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.