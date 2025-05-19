İslam Memiş: Rekor Kar Olacak
Son günlerde 4 bin TL sınırının altına inen gram altın fiyatları yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Güvenli liman olarak görülen altındaki bu ani gerileme sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımcıları daha önce yaptığı uyarılarla yönlendiren İslam Memiş, sabredenleri kutlayarak gram altın için yeni alım seviyelerini duyurdu.
“ALIM İÇİN EN UYGUN ZAMANDAYIZ”
Youtube kanalından yaptığı açıklamada gram altının 4 bin TL altına gerilemesini fırsat olarak değerlendiren İslam Memiş, bu seviyelerde alım yapanları tebrik etti. "4 bin 300 TL seviyesinden alım yapmayıp bekleyen herkes kazançlı çıktı. Şimdi ise alım yapmak için doğru zamandayız" diyen Memiş, altın piyasasında yeni dalgalanmalara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.
DALGALANMA SÜRECEK, ALIM İÇİN HAMLE ZAMANI
İslam Memiş açıklamasında, gram altın için kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini belirtti. "4 bin 100-4 bin 170 TL aralığında tepkiler alacağız. Ancak tekrar 4 bin TL seviyesinin altı görülebilir. Bu süreçte maliyeti düşürmek için iki veya üç hamleyle alım yapılmalı" ifadelerini kullanan Memiş, özellikle dolar ile altın almak isteyenlere bugün içinde harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.
GÜMÜŞTE BEKLEME STRATEJİSİ ÖNERİLDİ
Gümüş yatırımcılarına da seslenen İslam Memiş, ons gümüşün 31,85 dolar seviyelerinde olduğunu hatırlattı. Daha önce yüzde 50 oranında alım yapanlara beklemelerini öneren Memiş, gram gümüş için ise "bugün alım yapmak isteyenler açısından uygun bir zaman" değerlendirmesinde bulundu.
“KÂRLI ÇIKIŞLAR İÇİN PLANLI HAREKET EDİLMELİ”
Altın fiyatları için uzun vadeli beklentilerinin değişmediğini belirten İslam Memiş, ons altın için 3 bin 800 ila 2 bin 800 dolar aralığını işaret etti. Bu aralıkta yapılacak kontrollü alımların yatırımcıya kâr sağlayacağını söyleyen Memiş, “Riski azaltmak adına parçalı alım yapılmalı, böylece fiyat farkları kazanç olarak geri döner” dedi.