MAZOT ZAMMI SON DAKİKA! Akaryakıt Tabelasında Rekor! Litresi O Şehirlerde 50 Lirayı da Aştı!

Son dakika: Akaryakıt fiyatları ay başından bu yana 75 dolar bandında beklemede kalan brent petrol fiyatlarına rağmen dolar kurundaki yükseliş ile tabelaya zam olarak yansıdı. Fiyatlar bugün bir kez daha değişti. Motorin litre fiyatlarına zam geldi! Peki mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel benzin motorin fiyat listesi…

MAZOTA ZAM TABELADA!

Bugünden geçerli olacak şekilde akaryakıt litre fiyatına 1,45 TL zam yansıtıldı. Böylece fiyatlar yeniden 50 TL bandına yaklaşarak rekor kırdı.

GÜNCEL BENZİN-MAZOT FİYAT LİSTESİ

İstanbul Avrupa Yakasında motorin fiyatı 48,01 TL’yi gördü. Anadolu Yakası’nda ise 47,89 TL oldu. Benzin fiyatları ise 46,43 TL seviyelerinde bulunuyor.

İzmir’de güncel mazot litre fiyatı 49,11 TL’den satışa sunuluyor. Benzin 47,38 liradan tabelaya yansıyor.

Ankara’da motorin fiyatları 48,72 TL, benzin de 46,99 TL seviyesinde bulunuyor.

Ancak Hakkari, Mardin, Siirt gibi bazı illerimizde ise rakam 50 TL’yi de aştı.

Kaynak: Haber Merkezi