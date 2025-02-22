Kripto Para Borsası Hacklendi! Hayal Bile Edilemeyecek Rakam Uçtu Gitti: Tam 401 Bin Ethereum...

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Bybit hacklendi. İlk belirlemelere göre toplam 401.000 Ethereum'un ele geçirildiği bildirildi.

Kripto Para Borsası Hacklendi! Hayal Bile Edilemeyecek Rakam Uçtu Gitti: Tam 401 Bin Ethereum...

Kripto para dünyasının en büyük borsalarından biri olarak bilinen Bybit, borsadaki bir Ethereum soğuk cüzdanının kontrolünün ele geçirildiğini ve varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarıldığını duyurdu.

Bybit Üst Yöneticisi (CEO) Ben Zhou, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Ethereum soğuk cüzdanının saldırıya uğradığı ve cüzdanın kontrolü ele geçirilerek tüm varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarıldığı bildirildi. Diğer tüm soğuk cüzdanların güvende olduğu belirtilen açıklamada, işlemlerin normal bir şekilde sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca Ben Zhou, olayın detaylarını paylaşmak için düzenlediği canlı yayında, ilk belirlemelere göre toplam 401.000 Ethereum'un ele geçirildiğinin bilgisini verdi.

Bybit'in kurumsal hesabından yapılan açıklamada da tüm müşteri fonlarının güvende olduğu, operasyonların herhangi bir kesinti olmadan her zamanki gibi devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Bybit'in güvenlik ekibinin, blok zincir adli uzmanları ve ortaklarıyla olayı aktif şekilde araştırdığı kaydedildi.

1,5 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Kripto analiz şirketlerine göre, çalınan varlıkların yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

KRİPTO PARA PİYASASINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Olayın ardından kripto para piyasalarında yaşanan düşüş dikkati çekti. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum, son 24 saatte yüzde 2 değer kaybederek 2 bin 684 dolar seviyesine indi.

Kaynak: AA

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