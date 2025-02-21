20 Yıllık Sanayi Ustası Açıkladı: Aracınızı Çalıştırmadan Önce Farları Yakmayanlar Dikkat

Kış mevsiminde otomobillerine en iyi şekilde bakmak isteyen kullanıcıların araştırdığı konulardan biri de motoru çalıştırmadan önce kısa süreliğine farları açmak. Peki, bu teknik gerçekten aküyü “ısıtarak” ömrünü uzatıyor mu, yoksa sadece eski bir efsane mi? 20 yıllık oto elektrik uzmanları, bu yöntem hakkında açıklamalarda bulunuyor.

FARLARI AÇMAK AKÜYÜ ISITIR MI?

Bu yöntemin savunucuları, farları birkaç saniyeliğine açmanın akünün içindeki kimyasal süreci hızlandırarak elektrik akışını optimize ettiğini ve soğuk havalarda sistemin daha verimli çalışmasını sağladığını düşünüyor. Özellikle eski nesil sürücüler, bu tekniğin motorun ilk çalıştırılmasını kolaylaştırdığına inanıyor.

Öte yandan, genç sürücüler ve bazı uzmanlar, bu yöntemin modern aküler için gereksiz olduğunu ve hatta gereksiz bir yük oluşturarak akü ömrünü kısaltabileceğini savunuyor. Hatta zaten zayıflamış bir akünün, bu ek yük nedeniyle daha hızlı tükenebileceğini belirtiyorlar.

FARLARI AÇMAK AKÜYE ZARAR VERİR Mİ?

Oto elektrik uzmanlarına göre farları 3-5 saniye kadar açmak aküye ciddi bir zarar vermez, hatta bazı durumlarda soğuk havalarda performansını artırabilir. Ancak bu yöntemin, aküyü uzun vadede korumak için tek başına yeterli olmadığını vurguluyorlar. Akünün sağlıklı kalması için şarj seviyesini düzenli olarak kontrol etmek gerekir, akü terminallerinin temiz tutulması önemlidir ve ani sıcaklık değişimlerinden de kaçınılmalıdır.

Eğer akünün kapasitesi zaten azalmışsa, hiçbir yöntem onu tamamen işlevsel hale getiremez. Bu durumda akünün değiştirilmesi gerekir.

ARAÇ KULLANIRKEN AKÜYÜ NASIL KORUNABİLİR?

Farları kısa süreliğine açmanın aküye ciddi bir zarar vermediği, ancak bu tekniğin de mucizevi bir çözüm olmadığı anlaşılıyor. Akünüzün uzun ömürlü olması için düzenli bakım ve kontrolleri aksatmamak çok daha önemli.