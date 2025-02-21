Koza Endüstriyel için Geçici Mühlet Kararı Verildi

Koza Endüstriyel Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, konkordato talebiyle başvuruda bulundu. Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan karar doğrultusunda, şirket için üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Koza Endüstriyel için Geçici Mühlet Kararı Verildi

Mahkeme, 17 Şubat 2025 tarihinde başlayan geçici mühlet süresiyle birlikte, şirketin aleyhine yapılan takiplerin durdurulmasına karar verdi. Geçici mühlet süresince, borçlu aleyhine yapılacak takiplerin de engellenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, borçlu şirketin rehinli mallarının satışı ve muhafaza tedbirlerinin uygulanması da durduruldu.

KOMİSER HEYETİ ATANDI

Konkordatonun başarıya ulaşabilmesi için gerekli incelemelerin yapılacağı ve alacaklı sayısı ile alacak miktarına göre geçici konkordato komiserlerinin görevlendirileceği belirtildi. Mali Müşavir Gülcan Gürbüz, Hukukçu Işıl Yılmaz Akman ve İşletmeci Hanife Nisa Özbek, geçici konkordato komiseri olarak atanırken, davacıların tüm eylem ve işlemleri komiserler kurulunun onayına tabi olacak.

Koza Endüstriyel için Geçici Mühlet Kararı Verildi - Resim : 1

7 GÜN SÜRE VERİLDİ

Mahkeme, İİK’nun 289. maddesi uyarınca, kesin mühlet hakkında karar verilmek üzere duruşmanın 16 Mayıs 2025 tarihinde yapılmasına karar verdi.

Alacaklılar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde itiraz ederek konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini duyurdu.

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