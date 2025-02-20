İnşaat Devi Nest Çelik İflas Başvurusunda Bulundu: Konkordato Süreci Başladı

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan karar doğrultusunda, Nest Çelik Yapı ve bağlı şirketler için 3 ay süreyle geçici mühlet verildi. Mahkeme, 14 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, şirketin borçlarını yeniden yapılandırabilmesi için bu süreyi tanıdı. Ayrıca, mahkeme, şirketin malvarlıklarının muhafaza edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verdi.

GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ ATANDI

Konkordato sürecinin başarısı için ayrıntılı bir inceleme yapılacak ve bu doğrultuda 3 kişilik bir geçici konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Heyette, Hukukçu Prof. Dr. Burak Huysal, SMMM Bağımsız Denetçi Haluk Aksu ve Finans Uzmanı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fatma Pamukçu yer alacak. Bu heyet, şirketin mali durumunu değerlendirerek, konkordatonun başarısını sağlamak amacıyla gerekli adımları atacak.

İTİRAZ HAKKI VE DURUŞMA TARİHİ

Alacaklıların, mahkemenin verdiği geçici mühlet kararına itiraz edebilme hakkı bulunuyor. İtirazlar, 7 gün içinde mahkeme dosyasına dilekçeyle sunulabilecek. Ayrıca, konkordatonun tasdikiyle ilgili ilk duruşma 7 Mayıs 2025 tarihinde, saat 10:40’ta yapılacak.