Türkiye Sigorta ve PTT AŞ'den Dev İşbirliği

Yapılan açıklamaya göre, bu anlaşma ile PTT AŞ'ye ait iş yerleri üzerinden sigorta hizmetlerinin daha geniş bir kitleye sunulması ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor. 2024 Ekim ayında bazı bölgelerde başlayan ortaklığın, tüm PTT şubelerinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Türkiye Sigorta, Pusula Plus ekranları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle müşterilerine hızlı ve kolay sigorta hizmeti sağlamayı hedefliyor.

DEV İŞ BİRLİĞİ

Bu işbirliği, sigorta ürünlerinin geniş kitlelere ulaştırılması açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. PTT AŞ aracılığıyla sunulan sigorta ürünleri arasında "Zorunlu Deprem Sigortası" (DASK), "Bireysel Sağlık Sigortası", "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası", "Trafik Sigortası" ve "Konut Ekstra Paket" gibi kapsamlı poliçeler bulunuyor.

“HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR KILMAYI HEDEFLİYORUZ”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Eniz Ünal, güçlü finansal yapıları ve geniş ürün portföyleriyle sigortacılık hizmetlerini herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediklerini ifade etti. Ünal, PTT AŞ gibi köklü ve yaygın bir kurumla yaptıkları işbirliği sayesinde sigorta çözümlerini Türkiye'nin her köşesine ulaştırarak daha fazla kişiye güvence sunduklarını belirtti. Bu stratejik ortaklığın ilerleyen dönemlerde daha da güçleneceğine inandığını vurguladı.

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı İsamettin Tolga Kara ise, PTT AŞ'nin gerçekleştirdiği işbirlikleri ile Türkiye'ye değer katmaya devam ettiğini söyledi. Kara, Türkiye’nin dört bir yanındaki geniş iş yeri ağı ve 40 bine yakın personeliyle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya odaklandıklarını belirterek, “Türkiye Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sayesinde, vatandaşlarımız kendilerine en yakın PTT iş yerinden sigorta ürünlerine kolayca ve güvenilir şekilde ulaşabilecekler. PTT AŞ olarak güçlü işbirliklerimizle ülkemize katkı sağlamaya ve sunduğumuz hizmetlerin sayısını artırmaya devam ediyoruz” dedi.

Kaynak: AA