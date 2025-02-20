Hamas'ın O Hareketi İsrailli Rehineyi Şaşkına Uğrattı

Berger, İsrail’in Yediot Ahronot gazetesine verdiği demeçte, Gazze Şeridi’nde esir tutulduğu dönemde Hamas’ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları üyelerinin kendilerine aralarında Yahudilerin günlük dua kitabı sayılan Siddur kitabının da yer aldığı çeşitli eşyalar verdiğini ifade etti.

Kassam Tugayları mensuplarının kendilerine bu eşyaları vermesi dolayısıyla şaşkınlık yaşadıklarını belirten Berger, “Nasıl oldu bilmiyoruz ama bize dua kitabı da dahil olmak üzere bazı eşyalar getirdiler. Bu sadece bir tesadüf değildi, tam ihtiyacımız olduğunda ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Arkadaşlarıyla radyo ve televizyonu takip ederek Yahudi bayramlarının hangi tarihlerde kutlanacağını tespit ettiklerini ve Pesah Bayramı'nı bu sayede kutladıklarını söyleyen Berger, mayalı ekmek yemeyi reddettiğini bunun üzerine kendisine mısır unu verildiğini dile getirdi.

ÜÇÜNCÜ TURDA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Gazze Şeridi'ndeki esirlerden İsrailli kadın asker Agam Berger, ikinci tur sonrası krize neden olan Arbel Yehud ve 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ile 5 Tayland vatandaşı esirle birlikte 30 Ocak’taki esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA