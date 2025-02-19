Hamas’tan Trump’a Rehine Yanıtı, ‘Barış Sağlanırsa…’

Hamas’tan elinde tuttuğu İsrailli rehinelerle ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi. Hamas, “Kalıcı barışı sağlanırsa rehineleri tek seferde bırakmaya hazır olduğunu” ifade etti. ABD Başkanı Trump, İsrailli rehinelerin haftalık olarak serbest bırakılmasına karşı çıkmıştı.

Hamas’tan Trump’a Rehine Yanıtı, ‘Barış Sağlanırsa…’

Hamas, bu sabah Gazze ateşkesi anlaşmasının ikinci aşaması için kendi bakış açılarını yansıtan bir açıklama yaptı.

'TEK SEFERDE BIRAKMAYA HAZIRIZ'

Hamas Sözcüsü Hazem Kassem, kalıcı bir ateşkes ve Gazze Şeridi’nde tam anlamıyla çekilmeyi içeren bir anlaşmaya varılması halinde tüm mahkumların tek seferde takas edilebileceğini ikinci bir aşamaya açık olduğunu ifade etti.

Hamas’tan Trump’a Rehine Yanıtı, ‘Barış Sağlanırsa…’ - Resim : 1

Bu açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrailli rehinelerin haftalık olarak serbest bırakılmasına karşı çıkmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Gazze'de kalanların aileleri de, tüm sevdiklerinin tek seferde bırakılmasını talep etmişti.

DÖRT CENAZE TESLİM EDİLECEK

Kassem, ayrıca bu hafta Gazze ateşkesi anlaşmasının ilk aşaması kapsamında serbest bırakılması beklenen altı İsrailli rehinenin yanı sıra dört ölü rehinenin cansız bedenlerinin de teslim edeceğini duyurdu.

Hamas’tan Trump’a Rehine Yanıtı, ‘Barış Sağlanırsa…’ - Resim : 2

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Kaynak: ANKA

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