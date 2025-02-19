Trump Ukrayna Savaşı İçin Hem Biden'ı Hem Zelenskiy'i Suçladı: Üç Yıl Önce Bitirmeliydiniz

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Suudi Arabistan'da başlayan ABD-Rusya görüşmelerine gösterdiği tepkiye yaptığı açıklamada yanıt verdi.

Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-Rusya arasında Suudi Arabistan'da başlayan görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

'GÖRÜŞMELER İYİ GEÇİYOR'

Suudi Arabistan'daki görüşmelerin iyi başladığını ve sürecin iyi gideceğini umduğunu dile getiren Trump, savaşta yüz binlerce askerin öldüğünü ve buna artık bir son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'nın Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine davet edilmemesine ilişkin de konuşan ABD Başkanı, "Ukrayna'nın savaşı daha önce bitirme imkanına sahip olduğu halde Joe Biden yönetiminin de desteğiyle savaşı sürdürmeyi tercih ettiğini" ifade ederken Zelenskiy'nin açıklamalarına da yanıt verdi.

'HİÇ BAŞLAMAMALIYDINIZ'

Donald Trump, konuşmasında Zelenskiy'nin "Davet edilmedik" dediğini anımsatarak savaşın üç yıldır sürdüğünü ve bu sürecin üç yıl önce sona erdirilmesi gerektiğini belirtti. Trump,"Hiç başlamamalıydınız. Daha önce bir anlaşma yapabilirdiniz. Ukrayna için öyle bir anlaşma yapabilirdim ki, onlara neredeyse tüm topraklarını verebilirdim. Ama onlar bu şekilde yapmamayı tercih ettiler. Ve Başkan Biden, bu konuda ne kadar yanlış hareket ettiğine dair en ufak bir fikri bile yok. Çok kötü ve üzücü" şeklinde konuştu.

BIDEN'A ZAYIF LİDERLİK SUÇLAMASI

"Zayıf liderlik gösterdikleri için" hem eski başkan Biden'ın hem de Zelenskiy'nin 'hiç başlamaması gereken' bir başlattıklarını öne süren Trump, Avrupa barış gücü askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması ihtimaline sıcak baktığını ve böyle bir öneriyi desteklediğini de dile getirdi.

AVRUPA'NIN 'BARIŞ GÜCÜNE' YEŞİL IŞIK

Trump, "Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu harika. Ben buna varım. Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu iyi olur. Eğer bir barış anlaşması yaparsak, bence Avrupa açısından oraya asker göndermemiz gerekmeyecek çünkü biz çok uzaktayız ama orada (Avrupa'dan) asker bulundurmak iyi olur. Buna hiç itirazım olmaz" sözleriyle Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini değerlendirdi.

Kaynak: AA