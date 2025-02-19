Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy'nin Görüşmesi Dünya Basınında: Yağmurdan Koruyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Gazeteler, görüşmeye geniş çaplı yer verdi. İtalyan Corriere Della Sera gazetesi, ikilinin şemsiye altındaki fotoğrafına "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'yi yağmurdan koruyor" yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy; ikili ilişkiler, ekonomik konular, toplumlar arasında eğitimdeki işbirliği, çeşitli projeler, gıda güvenliği ve "Rusya'nın elindeki Ukraynalı mahkumların" iadesine yönelik çalışmalar hakkında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy'nin görüşmesi dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Gazeteler görüşmeye sayfalarında yer verdi.
'YAĞMURDAN KORUYOR'
İtalyan Corriere Della Sera gazetesinin ön sayfasında Cumhurbaşkanı'nın Zelenskiy'e şemsiye tuttuğu fotoğraf yer aldı.
Gazete, fotoğrafın altına "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'yi yağmurdan koruyor" diye not düştü.
'ZİYARETİ ERTELEDİ'
Alman Bild gazetesi, Zelenskiy'nin görüşmenin ardından Riyad ziyaretini 10 Mart'a ertelediğine dikkat çekti. Haberde, Zelenskiy'nin Kiev'de ABD heyetini bekleyeceğini ifade ettiği ve Ukrayna’nın dahil edilmeden barış görüşmelerinin yürütülmemesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.
'İDEAL EV SAHİBİ'
Ukrayna basınından The Kyiv Independent ise haberde, "Türkiye savaşta olası barış görüşmeleri için ideal bir ev sahibi" dedi.
Fransız kanal France 24, "Görüşme, Kiev'in ABD-Rusya görüşmelerine karşı pozisyonunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak yapıldı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi