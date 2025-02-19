Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür
Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya-Ukrayna savaşındaki çabaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmiş ve görüşmenin ardından iki lider basının karşısına geçmişti.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta yaşananlar masaya yatırılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğini bir kez daha iletti.
Zelenskiy, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür mesajı yayımladı. Zelenskiy mesajında, “ Rusya-Ukrayna savaşındaki çabaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum” dedi. Zelenskiy sözlerinin devamında şöyle yazdı:
Biz adil bir barış, kalıcı bir barış, sürdürülebilir bir barış istiyoruz. Ölümün tekrar ülkemize gelmesini istemiyoruz. Ve bence bu bütün bunları istemememiz oldukça adil bir duruş.
Kaynak: DHA