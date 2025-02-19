Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür

Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya-Ukrayna savaşındaki çabaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmiş ve görüşmenin ardından iki lider basının karşısına geçmişti.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta yaşananlar masaya yatırılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğini bir kez daha iletti.

Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür - Resim : 1

Zelenskiy, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür mesajı yayımladı. Zelenskiy mesajında, “ Rusya-Ukrayna savaşındaki çabaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum” dedi. Zelenskiy sözlerinin devamında şöyle yazdı:

Biz adil bir barış, kalıcı bir barış, sürdürülebilir bir barış istiyoruz. Ölümün tekrar ülkemize gelmesini istemiyoruz. Ve bence bu bütün bunları istemememiz oldukça adil bir duruş.

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Kaynak: DHA

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