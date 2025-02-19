Trump'tan Basına Yasak: O Haber Ajansının Oval Ofis'e Girişini Yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Körfezi’nin adını “Amerika Körfezi” olarak değiştirme talimatı verdikten sonra, bu yeni ismi kullanmayan Associated Press’in (AP) Oval Ofis’e girmesine izin verilmeyeceğini duyurdu. Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde basın toplantısı düzenleyen Trump, AP’nin 'Meksika Körfezi' ismini kullanmaya devam etmesini eleştirdi ve “Sadece Amerika Körfezi olduğunu kabul edene kadar onların dışarıda kalacağını söylüyorum.” diye konuştu. AP’nin tutumunu "saçma" olarak nitelendiren Trump, karşılıklı anlayışın önemine vurgu yaparak, "Bize iyilik yapmıyorlar, ben de onlara yapmayacağım. Hayat böyle işliyor." ifadelerini kullandı.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE"

AP, Trump yönetiminin bu tutumunu basın özgürlüğüne müdahale olarak değerlendirerek Beyaz Saray’ı eleştirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, Trump’ın kararının yalnızca ABD için bağlayıcı olduğu, Meksika ve uluslararası kuruluşları kapsamadığı belirtildi. AP, Meksika Körfezi ismini kullanmaya devam edeceğini bildirirken, Trump yönetiminin bu konudaki baskısına boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

KARARNAME İMZALAMIŞTI

Trump, 20 Ocak’ta Beyaz Saray’da imzaladığı kararnameyle, Meksika Körfezi’nin adının resmen “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesini emretmişti. Kararnamede, “Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor.” ifadelerine yer verilmişti. Ancak karar, başta Meksika olmak üzere birçok ülke ve uluslararası basın kuruluşu tarafından tepkiyle karşılandı.

Kaynak: AA