Lübnan'dan İsrail' Çağrı: 'Topraklarımızdan Tamamen Çekilin'

İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan topraklarında 5 noktada asker bulunduran İsrail'e çağrı geldi. Lübnan, İsrail'e askerini tamamen çekmesi çağrısında bulundu.

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Lübnan'dan İsrail' Çağrı: 'Topraklarımızdan Tamamen Çekilin'

Lübnan’da Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Başbakan Nawaf Salam ve Meclis Başkanı Nebih Berri, yaptıkları görüşmede İsrail'in ateşkes ihlalleri ele alındı.

Lübnan'dan İsrail' Çağrı: 'Topraklarımızdan Tamamen Çekilin' - Resim : 1

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in uluslararası sözleşmeler, yasalar ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak işgal altındaki Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi çağrısında bulunuldu.

Lübnan'dan İsrail' Çağrı: 'Topraklarımızdan Tamamen Çekilin' - Resim : 2

İSRAİL DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İsrail ordusu, ateşkes anlaşması kapsamında bugün Lübnan’ın güneyindeki tüm yerleşim yerlerinden çekilmiş ancak 5 stratejik noktada asker konuşlandırmaya devam edeceğini açıklamıştı.

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Kaynak: İHA

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