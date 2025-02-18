Lübnan'dan İsrail' Çağrı: 'Topraklarımızdan Tamamen Çekilin'
İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan topraklarında 5 noktada asker bulunduran İsrail'e çağrı geldi. Lübnan, İsrail'e askerini tamamen çekmesi çağrısında bulundu.
Lübnan’da Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Başbakan Nawaf Salam ve Meclis Başkanı Nebih Berri, yaptıkları görüşmede İsrail'in ateşkes ihlalleri ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in uluslararası sözleşmeler, yasalar ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak işgal altındaki Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi çağrısında bulunuldu.
İSRAİL DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
İsrail ordusu, ateşkes anlaşması kapsamında bugün Lübnan’ın güneyindeki tüm yerleşim yerlerinden çekilmiş ancak 5 stratejik noktada asker konuşlandırmaya devam edeceğini açıklamıştı.
Kaynak: İHA
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