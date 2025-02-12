Trump İşareti Verdi: Meksika Körfezi'ni Önce Google Ardından Apple Değiştirdi

ABD'deki Coğrafi İsimler Sistemi'nin, Trump'ın Meksika Körfezi için yaptığı isim değişikliğini uygulamaya sokmasının ardından, şirketlerden arka arkaya hamleler geldi.

ÖNCE GOOGLE ŞİMDİ APPLE

Beyaz Saray, X sosyal medya hesabından "Amerika Körfezi, Apple Haritalar'da" açıklamasında bulunarak Apple Haritalar'daki isim değişikliğine ilişkin görüntüyü yayımladı.

Dün de Google, dün haritalar uygulamasında "Meksika Körfezi" isminin "Amerika Körfezi" olarak değiştirildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, ABD'deki kullanıcıların "Amerika Körfezi" ismini gördüğü, Meksika'daki kullanıcıların "Meksika Körfezi" ismini görmeye devam edeceği, diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise her iki ismi de göreceği belirtilmişti.

KÖRFEZ ÜZERİNDEKİ İSİM TARTIŞMALARI

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesini emretmişti.

Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor" ifadesi yer almıştı.

Ayrıca Trump, uçakla Meksika Körfezi üzerinden geçiş yaparken 9 Şubat tarihini "Amerika Körfezi Günü" ilan etti.

Google tarafından 28 Ocak tarihinde yapılan açıklamada, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var" ifadesi kullanılmış, Trump'ın talimatına uyularak Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değiştirileceği ilan etmişti.

Kaynak: AA