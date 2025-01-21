ABD Tarihinde Bir İlk! 'Meksika Körfezi' Artık Yok...

ABD'de Trump'ın başkanlık görevine başlamasıyla "Amerika Körfezi" tanımı yayılmaya başladı. ABD'de ilk kez bir eyalet, Trump'ın açıklamaları doğrultusunda bir kararnamede "Meksika Körfezi" yerine "Amerika Körfezi" ifadesini kullandı.

ABD Tarihinde Bir İlk! 'Meksika Körfezi' Artık Yok...

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi yemin töreninin ardından bugün resmen başlarken, ülkede birçok radikal değişikliğe gidildi. İlk günden 100 kadar kararname imzalayan Trump'ın yemin töreninde Meksika Körfezi'ne ilişkin ifadelerinden saatler sonra önemli bir gelişme yaşandı.

ABD'de Meksika Körfezi'ne ilişkin tartışmalar sürerken, Florida Valisi Ron DeSantis, acil durum ilan ettiği kararnamede, Meksika Körfezi yerine "Amerika Körfezi" ifadesini kullandı. Kararnamede, "Amerika Körfezi üzerinde hareket eden bir alçak basınç alanı, 21 Ocak 2025 itibarıyla Florida'nın kuzeyine geniş çaplı etkili kış hava koşulları getirecektir" denildi.

ABD Tarihinde Bir İlk! 'Meksika Körfezi' Artık Yok... - Resim : 1

Böylelikle ABD'de ilk kez bir eyalet Trump'ın açıklamaları doğrultusunda "Meksika Körfezi" yerine "Amerika Körfezi" tanımını kullandı.

ABD'DE 'MEKSİKA KÖRFEZİ' TARTIŞMASI

Trump, 7 Ocak'ta Florida'daki yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, hem Kanada hem de Meksika'ya "gereksiz yere" açık verdiklerini kaydederek, bu iki ülkeyle de ekonomik ilişkileri ve gümrükleri revize edeceğini dile getirmişti.

ABD Tarihinde Bir İlk! 'Meksika Körfezi' Artık Yok... - Resim : 2

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise 9 Ocak'ta Trump'ın sözlerine tepki göstererek, mizahi bir yanıt vermişti:

"1607 yılına ait eski bir haritayı gözler önüne seriyorum. Elbette, Meksika Körfezi Birleşmiş Milletler tarafından resmi isim olarak tanınıyor. Ama neden Kuzey Amerika'ya 'Meksika Amerika'sı' demiyoruz? Kulağa hoş geliyor, değil mi? Apatzingan Anayasası’na göre bunu tartışabiliriz. O zaman Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim."

Trump, yemin törenindeki konuşmasında da "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" ifadesini yinelemişti.

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Kaynak: AA

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