Trump'ın 'Gazze' Açıklaması Kafaları Karıştırdı... 'Orada Çok Güzel Şeyler Yapılabilir'

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım'da kazandığı seçimin ardından bugün resmen görevine başladı. Başkanlığının ilk gününde pek çok kararnameye imza atan Trump, Oval Ofis'teki imza töreninde gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Trump, Gazze'de ateşkesin sürdürüleceğinden emin olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Emin değilim. Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı. Diğer tarafın (Hamas'ın) çok zayıfladığını düşünüyorum” yanıtını verdi.

'GAZZE'NİN MUHTEŞEM BİR KONU VAR'

ABD Başkanı, “Gazze’nin bir fotoğrafına baktım. Gazze, çok büyük bir yıkım alanı. Aslında orasının gerçekten farklı bir şekilde yeniden inşa edilmesi gerekiyor" diyerek, Gazze'nin yeniden inşasına yardım edebileceğini söyledi.

Trump, sözlerine, “Gazze ilginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir, Gazze ile gerçekten güzel şeyler yapılabilir” şeklinde devam etti.

Kaynak: AA