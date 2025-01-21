Trump'ın 'Gazze' Açıklaması Kafaları Karıştırdı... 'Orada Çok Güzel Şeyler Yapılabilir'

ABD Başkanı Trump, Gazze'de sağlanan ateşkesin devam edeceğinden emin olmadığını ifade ederek "Bu, bizim savaşımız değil, onların savaşı" dedi. Gazze'de büyük bir yıkım yaşandığını söyleyen Trump, "Gazze ilginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir" açıklamasıyla da kafaları karıştırdı.

Trump'ın 'Gazze' Açıklaması Kafaları Karıştırdı... 'Orada Çok Güzel Şeyler Yapılabilir'

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım'da kazandığı seçimin ardından bugün resmen görevine başladı. Başkanlığının ilk gününde pek çok kararnameye imza atan Trump, Oval Ofis'teki imza töreninde gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Trump'ın 'Gazze' Açıklaması Kafaları Karıştırdı... 'Orada Çok Güzel Şeyler Yapılabilir' - Resim : 1

Trump, Gazze'de ateşkesin sürdürüleceğinden emin olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Emin değilim. Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı. Diğer tarafın (Hamas'ın) çok zayıfladığını düşünüyorum” yanıtını verdi.

'GAZZE'NİN MUHTEŞEM BİR KONU VAR'

ABD Başkanı, “Gazze’nin bir fotoğrafına baktım. Gazze, çok büyük bir yıkım alanı. Aslında orasının gerçekten farklı bir şekilde yeniden inşa edilmesi gerekiyor" diyerek, Gazze'nin yeniden inşasına yardım edebileceğini söyledi.

Trump'ın 'Gazze' Açıklaması Kafaları Karıştırdı... 'Orada Çok Güzel Şeyler Yapılabilir' - Resim : 2

Trump, sözlerine, “Gazze ilginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir, Gazze ile gerçekten güzel şeyler yapılabilir” şeklinde devam etti.

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Kaynak: AA

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