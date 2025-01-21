Trump Tüm Ülkelere Sırtını Çevirdi, ABD Para Akışını Kesiyor

Türkiye saatiyle dün akşam 20.00'de gerçekleşen yemin töreninin ardından ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönem görevine resmen başladı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Trump, başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik bir kararname imzaladı.

Trump, dış politika hedefleri adına yabancı ülkelere yönelik "dış kalkınma yardımlarının" 90 günlüğüne askıya alındığını bildirdi. Kararnamede bu programın, ülke çıkarlarıyla uyumlu olmadığı vurgulandı.

90 GÜN 'İNCELEME' SÜRESİ

Bu doğrultuda, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların, dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği belirtilen kararnamede, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedildi.

ABD'nin dış kalkınma yardımları, diğer ülkelere yapılan ekonomik, sosyal, teknik ve insani yardımları kapsıyor.

Kaynak: AA