İngiltere'de Çocuk Parkında Faciadan Dönüldü: Tam 176 Adet Bomba Bulundu!

İngiltere’nin Northumberland bölgesinde, çocuk oyun parkının genişletilmesi için yapılan çalışmalar sırasında 176 adet patlamamış 2'nci Dünya Savaşı bombası bulundu.

Yetkililer, tehlikeli mühimmat nedeniyle alanı mühürleyerek ordunun bölgeyi güvenli hale getirmesi için harekete geçti. Bulunan bombaların Yerel Savunma Birliği eğitimlerinde kullanılan tatbikat bombaları olduğunu bildirdi.

Bombaların hala patlayıcı madde içerdiği ve güvenli bir şekilde imha edilmesi gerektiği açıklandı.

Kaynak: DHA