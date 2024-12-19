Beylikdüzü'nde Panik Anları: Kaldırımda El Bombası Bulundu

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde kaldırım üzerinde el bombasına benzer bir cisim bulundu. Bomba imha uzmanı ekipler, el bombası şüphesi taşıyan cismi incelenmek üzere emniyete götürdü.

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Beylikdüzü'nde Panik Anları: Kaldırımda El Bombası Bulundu

Olay, Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar tarafından kaldırım üzerinden el bombası görünümlü bir cisim bırakıldı. Durum polis ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak caddeyi trafiğe kapattı.

Beylikdüzü'nde Panik Anları: Kaldırımda El Bombası Bulundu - Resim : 1

Bomba imha uzmanı ekipleri tarafından özel kıyafet ile yaklaşılan ve el bombası şüphesi taşıyan cisim incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan şüpheli cismin kaldırıma bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir şahsın elindeki cismi kaldırıma bırakarak uzaklaştığı görüldü. Görüntüleri inceleyen polis, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Beylikdüzü'nde Panik Anları: Kaldırımda El Bombası Bulundu - Resim : 2

Kaynak: DHA-İHA

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