Tuvalette Doğum Skandalında Akılalmaz Savunma! ‘Sağlık Sorunu Sanıyordum’

13 Ekim’de Antalya Havalimanı'nda akşam saatlerinde temizlik yapan personel, engelli tuvaletinde klozet içerisinde yeni doğmuş bebek buldu. Polisler, bebeğin 18 yaşındaki Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiğini tespit etti.

Moskova gitmek üzere işlem yapan Ekaterina Burnazkina ve annesi Elena Burnazkina havalimanında polis ekiplerince gözaltına alındı. Klozette bulunan bebek ise hastanede tedavi altına alındı. Anne ve anneanne, ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

“DOĞUM YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM”

Skandal olayın ardından tutuklanan anneanne ve kızı Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. 18 yaşındaki Rus anne Ekaterina Burnazkina “Ben polisler bana söyleyene kadar doğum yaptığımı bilmiyordum. Yaşananların sağlık sorunlarından kaynaklandığını sanıyordum” diyerek kendini savundu.

“YEMEKLERDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORDUK”

Kızının havalimanı tuvaletinde doğum yaptığını bilmediğini belirten anneanne Elena Burnazkina ise “Biz tatil yapmaya geldiğimiz Alanya'da da sağlık sorunu yaşadık. Bunun tamamen yediğimiz yemeklerden kaynaklandığını düşünüyorduk. Hatta kızımı hastaneye götürdüm. Orada bile hamile olduğu söylenmedi. İlaç verilip gönderildik” dedi.

ANNE TUTUKLU, ANNEANNE TAHLİYE

Tanık olarak konuşan havalimanı çalışanı ise “Her yer kandı. Bebeğin bir ayağı suyun içinde idi. Elime aldığım an ağlamaya başladı” diyerek o anları anlattı.

Mahkemeye heyeti, bebeğe kayyum atanmasına, anneanne Elena Burnazkina'nın adli kontrol şartı ile tahliyesine, kızı Ekaterina Burnazkina'nın tutukluluğuna devam kararı aldı.

"BEBEĞİN BİR AYAĞU SU İÇİNDEYDİ"

Antalya Havalimanı'nda engelli tuvaletinde doğum yaptıktan sonra bebeği klozet içinde bırakıp ülkesine gitmek üzereyken yakalanıp tutuklanan Rus uyruklu anne Ekaterina Burnazkina ile annesi ilk kez hakim karşına çıktı. Duruşmada sürekli ağlayan bebeğin anneannesi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, genç annenin tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşmada dinlenen havalimanı görevlisi, “Her yer kandı. Bebeğin bir ayağı suyun içinde idi. Elime aldığım an ağlamaya başladı” dedi.

AVUKAT SAVUNMASI ŞAŞIRTTI

“Müvekkilimin kızı doğum yaptığı ana kadar hamile olduğunu bilmemekle birlikte, doğum yaptığı esnada da aslında tam olarak ne olduğunu anlamamaktadır. Bu durum kulağa mümkün değilmiş gibi gelse de, bu durumun tıpta bir karşılığı var. Kriptik gebelik, kriptik hamilelik olarak geçiyor” diyerek savunma yaptı.

Kaynak: İHA