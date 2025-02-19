Mısır'da Heyecanlandıran Keşif... Kayıp Firavun Mezarı Bulundu! Tam 3 Bin 500 Yıllık

Mısır'ın güneyindeki Luksor kentinde, 18. Firavun Hanedanlığı'na (M.Ö. 1550/1549-1292) ait kayıp bir firavun mezarı keşfedildi. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mısır-İngiliz ortak arkeolojik ekibi, Kral II. Thutmose'a (M.Ö. 1493-1481) ait olduğu belirlenen 3.500 yıllık mezarı gün yüzüne çıkardı. Bu keşif, Onsekizinci Hanedanlık dönemine ait kraliyet mezarları arasında kayıp olduğu düşünülen son mezar olarak değerlendiriliyor.

103 YIL SONRA BİR İLK

Mezar, Luksor’un batısında, Krallar Vadisi'nin yaklaşık 2,4 kilometre batısındaki Taybe Dağı’nda yapılan kazı çalışmaları sırasında bulundu. İlk olarak 2022 yılında girişi ve ana geçidi tespit edilen yapının, detaylı incelemeler sonucunda Kral II. Thutmose'a ait olduğu belirlendi. Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, keşfi "Kral Tutankhamun'un mezarının 1922’de bulunmasından bu yana ortaya çıkarılan ilk kraliyet mezarı" olarak tanımladı.

EŞİNİN DE ADI YAZIYOR

Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Halid, mezarda bulunan çömlek parçaları üzerinde Kral II. Thutmose’un ve eşi Hatşepsut’un isimlerinin yazılı olduğunu belirtti. Ancak, Mısır tarafının misyon başkanı Muhammed Abdulbedii, mezarın zaman içinde su baskınlarına maruz kaldığını ve içeriğinin büyük ölçüde başka bir yere taşındığını ifade etti. Bu önemli keşif, firavunlar dönemine dair yeni bilgiler sağlayarak Mısır'ın tarihi mirasına büyük katkı sunacak.

Kaynak: AA