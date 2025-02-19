Mısır'da Heyecanlandıran Keşif... Kayıp Firavun Mezarı Bulundu! Tam 3 Bin 500 Yıllık

Mısır'ın Luksor kentinde, 18. Firavun Hanedanlığı'na ait kayıp bir kraliyet mezarı keşfedildi. Kral II. Thutmose’a ait olduğu belirlenen 3 bin 500 yıllık mezar, Krallar Vadisi'nin batısında bulundu. Bu keşif, Tutankhamun’un mezarından sonra yapılan en önemli arkeolojik buluşlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Son Güncelleme:
Mısır'da Heyecanlandıran Keşif... Kayıp Firavun Mezarı Bulundu! Tam 3 Bin 500 Yıllık

Mısır'ın güneyindeki Luksor kentinde, 18. Firavun Hanedanlığı'na (M.Ö. 1550/1549-1292) ait kayıp bir firavun mezarı keşfedildi. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mısır-İngiliz ortak arkeolojik ekibi, Kral II. Thutmose'a (M.Ö. 1493-1481) ait olduğu belirlenen 3.500 yıllık mezarı gün yüzüne çıkardı. Bu keşif, Onsekizinci Hanedanlık dönemine ait kraliyet mezarları arasında kayıp olduğu düşünülen son mezar olarak değerlendiriliyor.

Mısır'da Heyecanlandıran Keşif... Kayıp Firavun Mezarı Bulundu! Tam 3 Bin 500 Yıllık - Resim : 1

103 YIL SONRA BİR İLK

Mezar, Luksor’un batısında, Krallar Vadisi'nin yaklaşık 2,4 kilometre batısındaki Taybe Dağı’nda yapılan kazı çalışmaları sırasında bulundu. İlk olarak 2022 yılında girişi ve ana geçidi tespit edilen yapının, detaylı incelemeler sonucunda Kral II. Thutmose'a ait olduğu belirlendi. Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, keşfi "Kral Tutankhamun'un mezarının 1922’de bulunmasından bu yana ortaya çıkarılan ilk kraliyet mezarı" olarak tanımladı.

Mısır'da Heyecanlandıran Keşif... Kayıp Firavun Mezarı Bulundu! Tam 3 Bin 500 Yıllık - Resim : 2

EŞİNİN DE ADI YAZIYOR

Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Halid, mezarda bulunan çömlek parçaları üzerinde Kral II. Thutmose’un ve eşi Hatşepsut’un isimlerinin yazılı olduğunu belirtti. Ancak, Mısır tarafının misyon başkanı Muhammed Abdulbedii, mezarın zaman içinde su baskınlarına maruz kaldığını ve içeriğinin büyük ölçüde başka bir yere taşındığını ifade etti. Bu önemli keşif, firavunlar dönemine dair yeni bilgiler sağlayarak Mısır'ın tarihi mirasına büyük katkı sunacak.

Mumyalardan Koku Örnekleri Alındı, Sonuç Şaşkına ÇevirdiMumyalardan Koku Örnekleri Alındı, Sonuç Şaşkına ÇevirdiBilim - Teknoloji

Kaynak: AA

Etiketler
Mısır Firavun Tarihi eser Kazı
Son Güncelleme:
Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı
Santorini'de Büyük Deprem An Meselesi! Yumurtanın Akı Kabuğu Kıracak Santorini'de Büyük Deprem An Meselesi
Lübnan'dan İsrail' Çağrı: 'Topraklarımızdan Tamamen Çekilin' Lübnan'dan İsrail' Çağrı: 'Topraklarımızdan Tamamen Çekilin'
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İtalyan Şefin 14 Yaşındaki Oğlu Öldürülmüştü... Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım! Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım!
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
Meteoroloji ve AKOM'dan Uyarı Üstüne Uyarı! Tüm Yurtta Altay Kar Fırtınası Alarmı Verildi: Bütün Hafta Donacağız Altay Kar Fırtınası Alarmı! Bütün Hafta Donacağız
Konya'da Arkadaş Dehşeti: Öldürüp Kızını Aramışlar! Konya'da Arkadaş Dehşeti: Öldürüp Kızını Aramışlar!
MHP'den Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama MHP'den Devlet Bahçeli Açıklaması