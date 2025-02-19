Onlarca Balina Bir Anda Kıyıya Vurdu: 50 Yıl Sonra Gelen Felaket

Avusturalya'nın Tazmanya sahilinde 150'den fazla sahte katil balina olarak bilinen yunuslar kıyıya vurdu. Kurtarma ekipleri, halen hayatta olan 90 balinayı kurtarma çalışmalarının başarısız olması nedeniyle ötenazi uygulanacağını duyurdu. Yetkililer buna benzer bir olayın son olarak 1974 yılında yaşandığını da ifade etti.

Son Güncelleme:
Onlarca Balina Bir Anda Kıyıya Vurdu: 50 Yıl Sonra Gelen Felaket

Avustralyalı yetkililer, 150'den fazla sahte katil balinanın Tazmanya eyaletindeki bir sahilde karaya vurduğunu açıkladı.

Onlarca Balina Bir Anda Kıyıya Vurdu: 50 Yıl Sonra Gelen Felaket - Resim : 1

HAYATTA KALAN BALİNALARA ÖTENAZİ UYGULANACAK

Yapılan açıklamada, bölgeye ulaşan kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda karaya vuran 157 sahte katil balinadan sadece 90'ının hayatta kaldırıldığı belirtildi. Öte yandan açıklamada, hayatta kalanların yüzdürme girişimlerinin başarısız olması nedeniyle ötanazi işlemi uygulanacağı kaydedildi.

Onlarca Balina Bir Anda Kıyıya Vurdu: 50 Yıl Sonra Gelen Felaket - Resim : 2

AĞIRLIKLARI 3 TONA KADAR ÇIKIYOR

Sahte katil balinalar, görünüş olarak katil balinalara benzeyen, nesli tükenmekte olan bir okyanus yunusu türü olarak biliniyor. Boyları 6,1 metreye kadar uzayabilirken ve ağırlıkları 500 kg ile 3 ton arasında çeşitlilik gösteriyor.

Onlarca Balina Bir Anda Kıyıya Vurdu: 50 Yıl Sonra Gelen Felaket - Resim : 3

1974 YILINDAN BU YANA İLK

Tazmanya Parklar ve Vahşi Yaşam Servisi irtibat görevlisi Brendon Clark yaptığı açıklamada tahminlerine göre balinaların 24 ila 48 aralığında kıyıya vurduklarını ifade ederken, buna benzer bir olayın son olarak 1974 yılında 160'tan fazla sürünün adanın kuzeybatısında bulunan Stanley kıyılarında yaşandığını ifade etti.

Onlarca Balina Bir Anda Kıyıya Vurdu: 50 Yıl Sonra Gelen Felaket - Resim : 4

Kennedy'ye 'Balina' Soruşturması: Kafasını Kesip Evine Götürmüş!Kennedy'ye 'Balina' Soruşturması: Kafasını Kesip Evine Götürmüş!Dünya
'Casus Balina' Norveç'te Ölü Bulundu'Casus Balina' Norveç'te Ölü BulunduDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Hayvan
Son Güncelleme:
Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür
Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu
Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor
Trump'tan Basına Yasak: O Haber Ajansının Oval Ofis'e Girişini Yasakladı Trump'tan Basına Yasak
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
İtalyan Şefin 14 Yaşındaki Oğlu Öldürülmüştü... Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım! Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım!
Meteoroloji ve AKOM'dan Uyarı Üstüne Uyarı! Tüm Yurtta Altay Kar Fırtınası Alarmı Verildi: Bütün Hafta Donacağız Altay Kar Fırtınası Alarmı! Bütün Hafta Donacağız
Konya'da Arkadaş Dehşeti: Öldürüp Kızını Aramışlar! Konya'da Arkadaş Dehşeti: Öldürüp Kızını Aramışlar!