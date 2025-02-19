Onlarca Balina Bir Anda Kıyıya Vurdu: 50 Yıl Sonra Gelen Felaket

Avustralyalı yetkililer, 150'den fazla sahte katil balinanın Tazmanya eyaletindeki bir sahilde karaya vurduğunu açıkladı.

HAYATTA KALAN BALİNALARA ÖTENAZİ UYGULANACAK

Yapılan açıklamada, bölgeye ulaşan kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda karaya vuran 157 sahte katil balinadan sadece 90'ının hayatta kaldırıldığı belirtildi. Öte yandan açıklamada, hayatta kalanların yüzdürme girişimlerinin başarısız olması nedeniyle ötanazi işlemi uygulanacağı kaydedildi.

AĞIRLIKLARI 3 TONA KADAR ÇIKIYOR

Sahte katil balinalar, görünüş olarak katil balinalara benzeyen, nesli tükenmekte olan bir okyanus yunusu türü olarak biliniyor. Boyları 6,1 metreye kadar uzayabilirken ve ağırlıkları 500 kg ile 3 ton arasında çeşitlilik gösteriyor.

1974 YILINDAN BU YANA İLK

Tazmanya Parklar ve Vahşi Yaşam Servisi irtibat görevlisi Brendon Clark yaptığı açıklamada tahminlerine göre balinaların 24 ila 48 aralığında kıyıya vurduklarını ifade ederken, buna benzer bir olayın son olarak 1974 yılında 160'tan fazla sürünün adanın kuzeybatısında bulunan Stanley kıyılarında yaşandığını ifade etti.

Kaynak: DHA