Vatikan'da Koltuk Savaşları! Papa Franciscus Ölümünü Hissetti, Harekete Geçti

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, konuşma yapması beklenirken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar Papa'nın zatürre olduğunu açıkladı. Politico'nun haberine göre Papa'nın sağlık durumuyla yakından ilgilenen iki kişi Papa'nın yoğun ağrılar çektiğini ve 'bu sefer hayatta kalamayacağını' söyledi.

Başka bir kişi de Papa'nın sağlığı kötüleşmeye başlayınca hastaneye gitmeyi ilk başta reddettiği bilgisini paylaştı. Papa'nın sağlık durumuyla ilgili en net bilgi ise Vatikan'daki odasında kalması durumunda ölme riskinin yüksek olacağı yönünde.

PAPA'DAN 'YENİ PAPA' HAMLESİ

Aynı haberde Papa'nın ölümünü anladığı ve bu yüzden mirasını korumak için harekete geçtiği belirtildi. Papa hastaneye kaldırılmadan önce 6 Şubat'ta İtalyan Kardinal Gioavanni Battista Re'nin Kardinaller Heyeti dekanı olarak görev süresini uzatmıştı. Papa'nın bu adımının yeni Papa'nın seçilmesi için yapılacak gizli toplantıyı denetlemek olduğu ileri sürülüyor. Papa bu hareketle süreci kendi istekleri doğrultusunda ilerletmek istiyor.

Kaynak: Haber Merkezi