Gazze'de Ateşkeste Yeni Perde: İkinci Aşama İçin Müzakereler Başlıyor

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanırken, ateşkesinin ikinci aşaması için müzakerelerin başlayacağı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerinin bu hafta başlayacağını belirtti.

NETANYAHU, ARAP DEVLETLERİNİN PLANINI 'İNCELEMEYE DEĞER' BULMUŞ

Saar açıklamalarında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına alternatif olarak Arap devletlerinin de bir plan üzerinde çalıştığını belirtirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu planı incelemeye değer bulduğunu kaydetti.

Saar, Gazze’de kontrolün Hamas’tan Filistin yönetimine devredilmesini öngören bir planın da desteklenmeyeceğini açıkladı.

Kaynak: AA