ABD Başkanı Trump'tan Trump'a: 'Kralımız Çok Yaşa'

ABD Başkanı Trump, son icraatını "Kralımız çok yaşa" sloganıyla paylaşırken Beyaz Saray da Trump'ı kral tacıyla betimlediği bir görseli paylaştı.

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ABD Başkanı Trump'tan Trump'a: 'Kralımız Çok Yaşa'

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırdığını Truth Social hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Trump paylaşımında "Trafik sıkışıklığı fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'ın X hesabından yapılan paylaşımda da Trump'ı başında taçla betimleyen bir görsel paylaşıldı.

ABD Başkanı Trump'tan Trump'a: 'Kralımız Çok Yaşa' - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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