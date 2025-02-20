ABD Başkanı Trump'tan Trump'a: 'Kralımız Çok Yaşa'

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırdığını Truth Social hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Trump paylaşımında "Trafik sıkışıklığı fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'ın X hesabından yapılan paylaşımda da Trump'ı başında taçla betimleyen bir görsel paylaşıldı.

Kaynak: Haber Merkezi