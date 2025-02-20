ABD'de Yine Uçak Kazası; Havada Çarpıştılar!

ABD'nin Arizona eyaletinde Marana Bölgesel Havalimanı'nda iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Lancair 360 MK II tipi uçak ile Cessna 172S tipi uçağın çarpışmasının ardından Cessna uçağı iniş yaparken, diğer uçak pistin yanındaki araziye düşüp alev aldı. Olayın ardından havalimanı geçici olarak kapatıldı ve kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KULESİZ HAVALİMANI

Öte yandan Marana Bölgesel Havalimanı'nda hava trafik kontrol kulesi bulunmuyor ve pilotlar, uçuş konumlarını diğer uçaklarla paylaşmak için Ortak Trafik Uyarı Frekansı kullanıyor.

PEŞ PEŞE UÇAK KAZALARI

ABD'deki uçak kazalarının son dönemde artması dikkat çekiyor. 30 Ocak'ta Washington'da askeri helikopterle bir yolcu uçağının çarpışması sonucu 67 kişi yaşamını yitirdi, 1 Şubat'ta Philadelphia'da bir ambulans uçağı düştü ve 7 kişi hayatını kaybetti. 7 Şubat'ta Alaska'da yaşanan başka bir kazada ise 10 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA