ABD'de Yine Uçak Kazası; Havada Çarpıştılar!

ABD'de yaşanan uçak kazalarına bir yenisi eklendi. Arizona eyaletinde iki küçük uçak havada çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
ABD'de Yine Uçak Kazası; Havada Çarpıştılar!

ABD'nin Arizona eyaletinde Marana Bölgesel Havalimanı'nda iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Lancair 360 MK II tipi uçak ile Cessna 172S tipi uçağın çarpışmasının ardından Cessna uçağı iniş yaparken, diğer uçak pistin yanındaki araziye düşüp alev aldı. Olayın ardından havalimanı geçici olarak kapatıldı ve kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ABD'de Yine Uçak Kazası; Havada Çarpıştılar! - Resim : 1

KULESİZ HAVALİMANI

Öte yandan Marana Bölgesel Havalimanı'nda hava trafik kontrol kulesi bulunmuyor ve pilotlar, uçuş konumlarını diğer uçaklarla paylaşmak için Ortak Trafik Uyarı Frekansı kullanıyor.

PEŞ PEŞE UÇAK KAZALARI

ABD'deki uçak kazalarının son dönemde artması dikkat çekiyor. 30 Ocak'ta Washington'da askeri helikopterle bir yolcu uçağının çarpışması sonucu 67 kişi yaşamını yitirdi, 1 Şubat'ta Philadelphia'da bir ambulans uçağı düştü ve 7 kişi hayatını kaybetti. 7 Şubat'ta Alaska'da yaşanan başka bir kazada ise 10 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Etiketler
ABD Uçak Uçak kazası
Son Güncelleme:
İsrail Ordusunda Kriz, Tam 170 Bin Asker İsrail Ordusunda Kriz, Tam 170 Bin Asker
Trump'ın Tartışma Yaratan Kararnamesiyle İlgili Yeni Gelişme Tartışma Yaratan Kararnameyle İlgili Yeni Gelişme
Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu
Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Şeyma Subaşı'dan Duyanları Şaşırtan 'Yatırım' Açıklaması Yatırımlarını Açıkladı, Duyanlar Şaşırdı
Polis Aracında Bir Garip ‘İntihar Girişimi’ Polis Aracında Bir Garip ‘İntihar Girişimi’
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde? Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde?
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar Yağışı, Rüzgar ve Çığ Tehlikesi! İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm
Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi: Sete Çıkmadan Son Anda Veda Etti Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi