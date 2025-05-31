Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın...Uzman İsim Acı Tabloyu Çizdi: Sektöre Ölüm Fermanı İmzalandı

AĞIR VERGİ YÜKÜNE BİR DARBE DAHA

Devlet hakkı oranlarının artırılmasının gündemde olduğu bir dönemde teşviklerin kaldırılmasının manidar olduğunu söyleyen Yücel, bu durumun ancak sektöre karşı olan kesimleri sevindireceğini belirtti. Yücel, “Kurumlar vergisi, devlet hakkı, ruhsat ve orman bedelleri dahil birçok başlıkta gelişmiş ülkelerin çok üzerinde vergi ödüyoruz. Buna rağmen teşvik sisteminden dışlanmak, büyük bir çelişkidir. Güvenli liman olan altın üretimi, bizde cezalandırılıyor" dedi.