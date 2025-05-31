Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın...Uzman İsim Acı Tabloyu Çizdi: Sektöre Ölüm Fermanı İmzalandı
Altın Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, devletin yatırım teşviklerinden altın madenciliğini çıkarmasına sert tepki gösterdi. Yücel, sektörün önceki düzenlemelerle zora sokulduğunu, şimdi ise alınan son kararla tamamen işlevsiz hale getirildiğini belirterek, “Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle tabuta konulan sektör, şimdi teşvik dışı bırakılarak hem çivisi çakıldı hem de üzerine beton döküldü” ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte, Türkiye’nin dış ticaret açığını azaltabilecek stratejik öneme sahip altın madenciliği, yatırım teşvik sisteminden resmen çıkarıldı. Bu adım, sektörde büyük hayal kırıklığı yarattı.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan AMD Başkanı Hasan Yücel, sektöre karşı ciddi bir adaletsizlik yapıldığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100 tonluk üretim hedefini hatırlatan Yücel, “Bu hedef ortadayken yaklaşık 10 milyar dolarlık yeni yatırımı engelleyecek bir kararın ülkeye veya ekonomiye bir katkısı olabilir mi? ” diye sordu. Üretimin değil, ithalatın desteklenmesinin ülkenin menfaatleriyle çeliştiğini vurguladı.
'YATIRIMLARIN ÖNÜ KESİLİYOR'
Türkiye’nin yılda yaklaşık 150 ton altın ithal ettiğine dikkat çeken Yücel, yerli üretimin bu kadar hayati olduğu bir tabloda teşviklerin geri çekilmesini “anlaşılması güç” olarak değerlendirdi. Orta Vadeli Program ve kalkınma hedefleriyle çelişen bu kararın, stratejik yatırımların önünü tıkadığını söyledi.
'SEKTÖRE ÖLÜM FERMANI İMZALANDI'
Yücel, daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle sektöre ciddi darbe vurulduğunu hatırlatarak, “Zaten binbir güçlükle ayakta duran Türkiye’deki altın madenciliği yatırımcılarının ölüm fermanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu kararıyla imzalanmış oldu” şeklinde konuştu.
AĞIR VERGİ YÜKÜNE BİR DARBE DAHA
Devlet hakkı oranlarının artırılmasının gündemde olduğu bir dönemde teşviklerin kaldırılmasının manidar olduğunu söyleyen Yücel, bu durumun ancak sektöre karşı olan kesimleri sevindireceğini belirtti. Yücel, “Kurumlar vergisi, devlet hakkı, ruhsat ve orman bedelleri dahil birçok başlıkta gelişmiş ülkelerin çok üzerinde vergi ödüyoruz. Buna rağmen teşvik sisteminden dışlanmak, büyük bir çelişkidir. Güvenli liman olan altın üretimi, bizde cezalandırılıyor" dedi.
'DEĞERLER GÖZ ARDI EDİLİYOR'
Altın üretiminin kırsal bölgelerde istihdam yarattığını ve bölgesel kalkınmayı hızlandırdığını vurgulayan Yücel, “Altın üretimini 100 tona çıkarmak için 10 milyar dolarlık yatırım gerekiyor. Bu da döviz tasarrufu, istihdam, teknoloji transferi ve kırsal kalkınma anlamına gelir. Bütün bu değerler göz ardı ediliyor” diye konuştu.