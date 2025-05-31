Koleksiyoncular Peşine Düştü, Elinde Olan Yaşadı! Bir Hata Sonucu Değeri 87 Bin Kat Arttı
Pul koleksiyoncularının ilgisini çeken ender parçalardan biri, 1948 yılında basılmış ve hatalı üretim olarak kayıtlara geçmiş özel bir pul oldu. Sadece birkaç örneği bilinen bu nadide eser, değerini yıllar içinde tam 87 bin kat artırarak koleksiyon piyasasında dikkat çekici bir noktaya ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Koleksiyonerlerin izini sürdüğü özel eşyalar arasında bu kez öne çıkan, 2,5 kuruşluk hatalı bir posta pulu. 1948 yılına ait olan bu pul, ikinci el satış platformlarında 2.187,92 TL gibi şaşırtıcı bir fiyatla listeleniyor. Bu değerin temel nedeni ise yaşının ötesinde, basım hatası nedeniyle sınırlı sayıda üretilmiş olması.
SAYILI ÖRNEKLERDEN BİRİ
Pul, koleksiyon dünyasında “sınırlı örneklerden biri” olarak tanımlanıyor ve hatalı basım kategorisinde değerlendiriliyor. Cumhuriyet dönemine ait pul ve madeni para koleksiyonlarında, bu tür hatalı üretimler özellikle yüksek değer taşıyor. Nümismatik meraklılarının ilgisini çeken Efemera türündeki bu eserler, tarihî bir belge niteliği taşımasının yanı sıra eşsiz olmalarıyla da koleksiyonerlerin gözdesi konumunda.
KURUŞLARLA BAŞLADI, BİNLERLE DEVAM EDİYOR
Nominal değeri sadece 2,5 kuruş olan bu pul, bugün koleksiyon piyasasında binlerce lira üzerinden alıcı buluyor. Aradan geçen yıllar içinde, değerinin 87.500 kat arttığı hesaplanıyor. Satışa sunulan örnekler genellikle “temiz” ya da “arşiv kalitesinde” olarak nitelendirilirken, bu da eserin cazibesini daha da artırıyor.
KOLEKSİYONCULARIN GİZLİ DEFINESİ
Bu tür hatalı pullar, matbaa aşamasında meydana gelen baskı yanlışlıkları, renk farklılıkları ya da eksik değer yazımları gibi sebeplerle oluşuyor. Ancak bu üretim hataları, her biri tekil bir örnek haline gelen pulları, koleksiyoncular için paha biçilemez hale getiriyor.
1948'de hatalı basılan bu nadir pul da bu özel sınıfa giriyor. Bugün yalnızca birkaç tanesi biliniyor ve uzmanlara göre, gelecekte bu parçaların değeri daha da artacak. Bu da onu, koleksiyon dünyasının adeta görünmeyen hazinelerinden biri haline getiriyor.