Dizüstü Bilgisayar Şarj Kablolarındaki O Kalın Parça Ne İşe Yarıyor? Pek Az Kişi Gerçek Amacını Biliyor

Bu silindirik yapı, teknik adıyla “ferrit çekirdek” olarak bilinir. Görünüm olarak sıradan bir plastik kaplamaya benzese de aslında elektromanyetik parazitleri engelleyen önemli bir filtredir. Ferrit boncuk olarak da adlandırılan bu parça, kablo boyunca iletilen elektromanyetik dalgaların çevredeki diğer elektronik cihazlarla etkileşime girmesini önlemek amacıyla kullanılır.

Dizüstü bilgisayarlar, tıpkı diğer elektronik aygıtlar gibi çalışırken elektromanyetik dalgalar üretir. Bu dalgalar özellikle şarj olurken kablo üzerinden yayılabilir. Eğer bu dalgalar kontrol altına alınmazsa, yakın çevredeki cihazlara olumsuz etkiler yaratabilir. Örneğin Wi-Fi bağlantısında kesintiler, hoparlörlerde cızırtılar ya da monitörlerde titreme gibi sorunlar ortaya çıkabilir. İşte ferrit çekirdek tam da bu tip istenmeyen durumların önüne geçmek için devreye giriyor.

FERRİT PARÇASI NASIL ÇALIŞIR?

Ferrit çekirdeğin bulunduğu plastik silindirin içinde, manyetik özelliklere sahip özel bir malzeme bulunur. Bu malzeme, kablodan geçerek yayılmaya çalışan yüksek frekanslı elektromanyetik sinyalleri emer. Böylece bu sinyallerin çevreye yayılması engellenir ve diğer cihazlara zarar verme riski ortadan kalkar.

Ferrit çekirdeğin şarj kablosunun ucuna, yani cihazla bağlantı noktasına yakın bir yere yerleştirilmesinin nedeni de tam olarak cihaza en yakın noktada en etkili korumayı sağlamaktır.

YENİ CİHAZLARDA NEDEN YOK?

Eğer kullandığınız şarj kablosunda bu tür bir çıkıntı yoksa endişelenmenize gerek yok. Günümüz teknolojisinde birçok üretici, ferrit çekirdek gibi parazit önleyici bileşenleri doğrudan cihazın iç yapısına entegre ediyor. Özellikle MacBook gibi modern dizüstü bilgisayarlarda bu tür koruma sistemleri iç donanıma yerleştirildiğinden, kablo üzerinde ekstra bir koruma parçasına ihtiyaç kalmıyor.

Kaynak: Haber Merkezi